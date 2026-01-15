Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng hợp tác với 'trái tim y khoa' Paris Cité 15/01/2026 16:26

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng thống nhất để Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Paris Cité, đại học hàng đầu nước Pháp.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn gởi Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Paris Cité.

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Theo đó, chấp thuận việc ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 trường” như đề xuất của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tại Tờ trình ngày 5-1-2026.

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định hiện hành trong việc ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Paris Cité. Kịp thời trao đổi thông tin với các sở, ngành liên quan khi tổ chức ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực…

Trong nỗ lực nâng tầm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế của tỉnh Lâm Đồng, sự kiện này là một cú hích chiến lược, đưa y tế Lâm Đồng tiếp cận trực tiếp với những thành tựu y khoa tiên tiến nhất nhân loại.

Khi được sáp nhập từ hai ngôi trường danh giá là Paris Descartes và Paris Diderot, Paris Cité hiện đứng trong hàng ngũ những trường đại học công lập hàng đầu nước Pháp và top 250 thế giới.

Đặc biệt, Khoa Y của Paris Cité từ lâu đã được coi là "thánh đường" của y học châu Âu. Đây chính là nơi sản sinh ra những nhân vật thay đổi lịch sử y học. Khoa Y của trường sở hữu mạng lưới bệnh viện thực hành khổng lồ tại Paris.

Đại học Paris Cité.

Việc hợp tác này mang lại lợi ích kép cho Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Giảng viên và sinh viên nhà trường sẽ có cơ hội được trao đổi chuyên môn, tiếp cận các giáo trình chuẩn quốc tế và tham gia vào các dự án nghiên cứu y khoa đỉnh cao. Đây là nền tảng để nâng cao tay nghề, tư duy y học lâm sàng và phong cách làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Pháp cho đội ngũ y bác sĩ tương lai của tỉnh.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc triển khai hợp tác phải đảm bảo tính thiết thực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nhà trường hiện thực hóa những cam kết, biến những giá trị từ đại học hàng đầu nước Pháp thành chất lượng khám chữa bệnh thực tế cho nhân dân Lâm Đồng.