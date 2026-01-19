Chị ve chai không tham của rơi, tìm người trả lại tiền và tài sản 19/01/2026 13:33

(PLO)- Lực lượng công an đã tiếp nhận số tiền và tài sản để tìm chủ nhân trao trả.

Chiều 19-1, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa tiếp nhận một số tiền và tài sản do người dân giao nộp sau khi nhặt được trên đường.

Theo đó, trưa cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (49 tuổi, xã Vĩnh Linh) trong quá trình di chuyển đã nhặt được một túi xách màu đen bị đánh rơi.

Bên trong túi có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, gồm: các thẻ ngân hàng, căn cước công dân cùng tám triệu tiền mặt và một lắc kim loại màu vàng.

Chị Trần Thị Hoa Lý (bên phải) trao lại tài sản cho chủ nhân.

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, chị Trần Thị Hoa Lý đã nhanh chóng đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh tiến hành xác minh và trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất theo đúng quy định.

Chị Trần Thị Hoa Lý đang làm nghề thu mua ve chai với cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.

Hành động đẹp của chị Trần Thị Hoa Lý là tấm gương sáng về lòng trung thực, nghĩa tình. Góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân Vĩnh Linh sống văn minh, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật.