Phát động Lễ hội Xuân hồng, bảo đảm nguồn máu điều trị tại TP.HCM dịp Tết 16/01/2026 16:12

Ngày 16-1, Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2025 và phát động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng.

Những "kỷ lục" hiến máu vì nghĩa tình

Ông Nguyễn Việt Hoà (51 tuổi, ngụ TP.HCM), người đã tham gia hiến máu tình nguyện 78 lần, cho hay ông biết đến phong trào hiến máu nhân đạo từ những năm 1994–1995, khi còn là sinh viên và là hội viên Hội Thư ký trẻ TP.HCM.

Những thông điệp như “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã thôi thúc ông phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa và vừa với sức mình. Từ đó, ông bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện với cảm giác nhẹ nhàng pha lẫn niềm tự hào sau mỗi lần hiến máu.

Sau này, khi đi làm và lập gia đình, vì nhiều lý do cá nhân, ông có một quãng thời gian khá dài không tham gia hiến máu. Một lần tình cờ gặp lại người quen cũ, ông được nghe kể rằng con của người này bị tai nạn giao thông và được cứu sống nhờ nguồn máu từ các thành viên trong đội hiến máu tình nguyện.

Nhiều người hiến máu hơn trăm lần vì nghĩa tình với con người, thành phố thân yêu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Những cảm xúc từng có trong thời sinh viên chợt ùa về, khiến tôi xúc động lắm, như vừa tìm lại được một “báu vật” mà mình từng trân quý nhưng vô tình đánh mất. Ngay ngày hôm sau, vào một ngày thứ Bảy, với tâm trạng háo hức, tôi quay trở lại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và tiếp tục hành trình hiến máu của mình cho đến nay” – ông Hoàng chia sẻ.

Tháng 6-2024, ông Hoàng vinh dự cùng 7 cá nhân tiêu biểu đại diện cho phong trào hiến máu tình nguyện TP.HCM được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cử ra Hà Nội tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

“Đó là những kỷ niệm rất đẹp và không thể nào quên trong quá trình học tập, làm việc và cống hiến của tôi. Tôi tin với sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, các sở ngành, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, phong trào hiến máu tình nguyện của TP sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng, một nét đặc trưng tiêu biểu của TP.HCM năng động, sáng tạo và nghĩa tình” – ông Hoàng nói.

Năm 2025, tổng số máu tiếp nhận của TP.HCM đạt 387.674 đơn vị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bắt đầu hiến máu từ những năm 90, tính đến thời điểm này, ông Vũ Đình Phẩm (59 tuổi, ngụ TP.HCM) đã có hơn 100 lần hiến máu.

Những năm đầu ông Phẩm tham gia hiến máu tình nguyện, thông tin truyền thông còn chưa được rộng rãi, nhất là mạng xã hội chưa phát triển rầm rộ như bây giờ. Thế nhưng khi nghe tin tức hay đọc báo thấy hoàn cảnh nào cần máu, ông đều có mặt.

Suốt hơn 30 năm hiến máu, điều khiến ông nhớ nhất là cũng là nỗi tiếc nuối, đó là trường hợp người bệnh truyền hơn 2 lít máu nhưng vẫn còn thiếu 2 đơn vị.

“Tôi đã tức tốc tới bệnh viện đó, thế nhưng khi tôi đến họ đã ra đi. Tôi nghĩ rằng nếu mình biết tin đó sớm hơn thì có lẽ người ấy sẽ không đến nỗi như vậy. Từ đó đến nay tôi hiến máu thường xuyên” - ông Phẩm chia sẻ.

Bảo đảm nguồn máu điều trị dịp Tết

Chia sẻ bên lề hội nghị, bà Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, cho biết trước nhu cầu điều trị thường tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị nguồn máu từ sớm.

Trung tâm Hiến máu nhân đạo phối hợp Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM dự kiến mỗi tháng tiếp nhận gần 30.000 đơn vị máu, tập trung tăng cường trong tháng 1 và đầu tháng 2-2026.

Người dân hiến máu tại lễ phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo kế hoạch, chiến dịch và chương trình Lễ hội Xuân hồng sẽ được đẩy mạnh nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Trong khoảng hai tuần cao điểm Tết, số điểm hiến máu lưu động giảm mạnh, chủ yếu còn các điểm hiến máu cố định hoạt động, do đó công tác vận động cộng đồng càng được chú trọng.

TP.HCM vẫn chủ động điều phối, hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh, thành lân cận, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn máu phục vụ điều trị trên địa bàn.

“Trong 2–3 tháng đầu sau sáp nhập, hoạt động vận động hiến máu tại một số địa phương có gặp khó khăn do tổ chức Hội Chữ thập đỏ chưa kịp ổn định. Để bù đắp, Trung tâm Hiến máu nhân đạo đã tăng cường vận động tại các doanh nghiệp, trường học và cơ sở tôn giáo” - bà Thắm cho hay.

Đến nay, tình hình đã dần đi vào ổn định. Hơn 90% phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu, trên 80% Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở đã được kiện toàn.

Dự kiến trong quý I-2026, 100% phường, xã sẽ hoàn tất việc thành lập các tổ chức này, góp phần ổn định lâu dài nguồn máu của TP. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường và củng cố nguồn máu dự phòng, hạn chế nguy cơ thiếu máu cục bộ.

Bà Thắm cho biết thêm, hiện tại nguồn máu cung ứng cho các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM được đánh giá là đầy đủ. Bên cạnh việc giao chỉ tiêu hiến máu cho các địa phương, TP còn duy trì 4 điểm hiến máu cố định và 1 điểm tiếp nhận bán cố định. Riêng các điểm này mỗi năm tiếp nhận trên 100.000 đơn vị máu, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm tính ổn định và bền vững của nguồn cung.

Riêng trong ngày phát động, tại điểm tổ chức đã tiếp nhận trên 100 đơn vị máu. Cùng với đó, các điểm hiến máu do Trung tâm Hiến máu nhân đạo triển khai trên toàn TP dự kiến tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung kịp thời cho ngân hàng máu của TP.HCM.