Hơn 93% bệnh viện tại TP.HCM triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 26/09/2025 15:01

(PLO)- Hiện đã có 153/164 bệnh viện tại TP.HCM triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đạt hơn 93%.

Ngày 26-9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu ngành y tế TP.HCM.

Công nghệ thông tin là xương sống

ThS Trần Đức Định, quyền Trưởng phòng Công nghệ thông tin (CNTT) Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện đã có 153/164 bệnh viện (BV) trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ hơn 93%.

Cụ thể, khối công lập đạt 100% (60/60 BV), khối bộ ngành gần như tuyệt đối (13/14 BV), khối ngoài công lập cũng đạt hơn 89% với 80/90 BV triển khai bệnh án điện tử.

Người dân khám chữa bệnh tại BV Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BV Đại học Y dược TP.HCM là một trong số BV đầu tiên ở TP.HCM triển khai thành công bệnh án điện tử. PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV, cho hay kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm triển khai bệnh án điện tử là CNTT phải được xem như xương sống của BV, mọi hoạt động cần quản lý, chuẩn hóa và tập trung dữ liệu.

Từ nhiều năm trước, BV đã đầu tư mạnh vào CNTT. Mục tiêu không chỉ là số hóa bệnh án giấy mà là chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hiện nay, BV kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các chuẩn quốc tế để quản lý bệnh án khoa học, hợp lý và hiệu quả. Việc này đòi hỏi nguồn lực lớn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và xây dựng mô hình để nhân viên CNTT hiểu y tế, nắm quy trình và phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng.

Sự hợp tác giữa bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và CNTT là yếu tố then chốt, giúp BV xây dựng hệ thống bệnh án điện tử tương đối hoàn chỉnh, quản lý dược lâm sàng và chăm sóc người bệnh.

Khó khăn lớn nhất là phát triển tổng thể và nguồn lực CNTT, nhiều BV công lập thiếu đồng bộ về đầu tư, đôi khi phải mua phần mềm ngoài hoặc thuê dịch vụ. Khi có đội ngũ tự phát triển phần mềm phù hợp quy trình, vận hành trở nên thuận lợi hơn.

BV Răng Hàm Mặt TP.HCM cũng là một trong các đơn vị đã triển khai bệnh án điện tử. BS. CKII Nguyễn Đức Minh, Giám đốc BV, nhận định triển khai bệnh án điện tử đòi hỏi nhân lực, đặc biệt là bộ phận CNTT phải am hiểu y tế.

BV đã tăng cường nhân viên CNTT tại các khoa, phòng, giúp bác sĩ và điều dưỡng chỉ tập trung vào điều trị, còn nhân viên CNTT hướng dẫn thao tác, quản lý dữ liệu. Khi đã quen, bác sĩ và điều dưỡng có thể thực hiện tốt các thao tác.

Đoàn thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y tế tại một BV trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: BVCC

BV đã đầu tư khoảng 22 tỉ đồng cho phần mềm và hệ thống lưu trữ. Hệ thống có cơ chế dự phòng ba cấp: Lưu trữ tại chỗ, lưu trữ xa và lưu trữ dự phòng khác, đảm bảo dữ liệu không bị mất khi sự cố xảy ra. Đến nay, mặc dù từng gặp sự cố mất điện tại BV, dữ liệu vẫn được bảo đảm nhờ lưu trữ an toàn.

Đồng bộ và bảo mật dữ liệu thế nào?

ThS Trần Đức Định, Sở Y tế TP.HCM, nhận định điểm nhấn quan trọng giai đoạn vừa qua là Sở đã thí điểm nền tảng bệnh án điện tử dùng chung, hỗ trợ các BV công lập gặp khó khăn về nguồn lực.

“Nền tảng bệnh án điện tử dùng chung không chỉ phục vụ từng BV mà tạo bức tranh toàn diện về sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế tương lai” – ông Định nói.

Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu ngành y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ bên lề hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết hiện nay, kho dữ liệu y tế được thiết kế như một cấu phần trong kho dữ liệu dùng chung của TP, gắn liền với chủ trương triển khai bệnh án điện tử, tạo thêm nguồn dữ liệu làm giàu kho thông tin y tế.

Theo bà Trinh, kho dữ liệu dùng chung phục vụ ba mục tiêu lớn, đó là chăm sóc sức khỏe người dân; hỗ trợ hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế; ứng dụng vào các dịch vụ y tế cụ thể khác.

Ngoài ra, dữ liệu y tế còn được tích hợp lên ứng dụng Công dân số của TP, giúp người dân tiếp cận thông tin minh bạch về cơ sở y tế, bác sĩ, nhà thuốc, hiến máu nhân đạo, tình hình sức khỏe người cao tuổi.

Triển khai bệnh án điện tử giúp tiếp nhận và làm thủ tục cho bệnh nhân nhanh hơn nhiều. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quá trình triển khai bệnh án điện tử gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về hạ tầng CNTT và nhân lực CNTT giữa các BV. Để khắc phục, ngành y tế đã triển khai nền tảng dùng chung hỗ trợ các BV thiếu nguồn lực. Nhờ đó, đến nay hơn 60% BV đã triển khai bệnh án điện tử ở quy mô toàn viện.

“Sự đồng bộ và kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, xét nghiệm giữa các BV sẽ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ dự báo mô hình bệnh tật, giúp ngành y tế chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP” – bà Trinh nhận định.

Chia sẻ về bảo mật dữ liệu, bà Trinh cho biết quá trình khai thác phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. Thông tin của người bệnh phải được mã hóa trước khi sử dụng cho nghiên cứu hoặc các mục đích khác, đảm bảo quyền kiểm soát của người dân đối với thông tin của mình.