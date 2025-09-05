Cơ hội vàng xây dựng y tế thông minh

Ngành y tế TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi áp dụng bệnh án điện tử (EMR). Ngoài giúp các cơ sở y tế nâng cao năng lực quản lý, chất lượng điều trị, bệnh án điện tử còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.
Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (ảnh), về vấn đề trên.
Quản lý hiệu quả, người dân được nhiều lợi ích
. Phóng viên: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những chuyển biến tích cực của ngành y tế TP sau khi triển khai bệnh án điện tử?
+ Ông Nguyễn Anh Dũng: TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong triển khai bệnh án điện tử. Với các bệnh viện (BV), bệnh án điện tử đã thay đổi căn bản cách thức lưu trữ và khai thác thông tin y tế. Thay vì sử dụng hồ sơ giấy, toàn bộ quá trình khám chữa bệnh (KCB) đều được ghi nhận, cập nhật và truy xuất nhanh chóng trên hệ thống.
Không chỉ tiết kiệm không gian và chi phí lưu trữ hồ sơ, bệnh án điện tử còn giúp giảm tải công việc hành chính, hỗ trợ các bác sĩ (BS) tra cứu thông tin nhanh chóng, hạn chế sai sót chuyên môn. Dữ liệu tích hợp đồng bộ cũng nâng cao khả năng phối hợp liên khoa, hỗ trợ điều trị đa chuyên môn chính xác và hiệu quả.
Ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9-2025 sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% BV công.
Đặc biệt, với dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ tập trung, các BV còn có thể khai thác thông tin cho nghiên cứu, đánh giá chất lượng điều trị, hoạch định chính sách y tế nội viện một cách khoa học.
. Trước kia, khi đi khám bệnh người dân thường phản ánh phải đợi lâu, thủ tục hành chính rườm rà… thì nay những vấn đề trên đã được cải thiện như thế nào?
+ Bệnh án điện tử thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Cụ thể, thủ tục KCB nhanh gọn hơn, tái khám hoặc chuyển viện cũng thuận tiện do BS có thể truy cập lại lịch sử điều trị chỉ với vài thao tác đơn giản.
Với thông tin bệnh sử lưu trữ đầy đủ, người bệnh được chăm sóc liên tục, chính xác và an toàn. Các nguy cơ dị ứng thuốc, tương tác thuốc hay bỏ sót tiền sử bệnh lý được hạn chế nhờ hệ thống hỗ trợ cảnh báo.
Trong tương lai, khi bệnh án điện tử kết nối với hồ sơ sức khỏe cá nhân, người dân sẽ chủ động theo dõi được mọi thông tin sức khỏe của bản thân.
Với những kết quả tích cực ban đầu, ngành y tế TP.HCM tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử ở tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính liên thông, bảo mật và hiệu quả trong quản lý dữ liệu y tế. Đây là bước đi tất yếu trong hành trình hiện đại hóa ngành y và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân TP thời đại số.
EMR - nền tảng của hệ sinh thái y tế thông minh
. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, vai trò kết nối hạ tầng y tế toàn vùng của bệnh án điện tử được đánh giá ra sao trong tình hình mới?
+ Thực tiễn triển khai bệnh án điện tử cho thấy đây không chỉ là công cụ quản lý y tế hiện đại, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hướng tới mục tiêu hình thành bệnh án điện tử toàn dân - một nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số quốc gia ngành y tế.
Sau hợp nhất địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 để trở thành một siêu đô thị, bệnh án điện tử lại càng khẳng định được vai trò hạ tầng không thể thiếu.
Dân số TP.HCM hiện vượt 14 triệu người, diện tích tăng gấp ba lần so với trước, bệnh án điện tử là công cụ tối ưu để quản lý y tế toàn vùng, điều phối bệnh nhân và giám sát dịch vụ y tế.
. Theo Chỉ thị 07/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các BV trên toàn quốc phải hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30-9-2025. Hiện ngành y tế TP.HCM đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm tiến độ, thưa ông?
+ Hiện Sở Y tế TP.HCM phân nhóm các BV thành ba nhóm để có giải pháp cụ thể: Những đơn vị đã hoàn thành bệnh án điện tử sẽ được kết nối vào hệ thống dùng chung; các đơn vị đủ điều kiện đang được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thẩm định; nhóm chưa triển khai sẽ được hỗ trợ khẩn cấp về hạ tầng thông qua nền tảng EMR_Cloud - một mô hình quản lý bệnh án điện tử tập trung.
Dù khối lượng công việc còn rất lớn, song ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9-2025 sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% BV công trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu của Chính phủ mà còn là bước đi bắt buộc để TP nâng cao năng lực quản lý y tế trong tình hình mới.
Xác định đây là “cơ hội vàng” để tăng tốc chuyển đổi số y tế, xây dựng trung tâm dữ liệu sức khỏe toàn dân và hệ sinh thái y tế thông minh - bền vững - nhân văn, ngành y tế TP sẽ bám sát định hướng của Trung ương, tận dụng chính sách để bứt phá; lồng ghép triển khai bệnh án điện tử trong thực hiện Chương trình hành động 63 của Thành ủy TP.HCM ngày 27-2-2025 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
. Xin cảm ơn ông.•
Nhiều giải pháp hỗ trợ các BV hoàn thành bệnh án điện tử
- Về tài chính: UBND TP.HCM hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (giai đoạn 2026-2030) 20-40 tỉ đồng cho một BV công lập.
- Về kỹ thuật: Sở Y tế TP.HCM lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật, giám sát tiến độ triển khai EMR, đào tạo nhân sự tại từng đơn vị, đảm bảo liên thông dữ liệu và vận hành EMR ổn định.
- Về nền tảng: Thí điểm xây dựng hệ thống EMR_Cloud dùng chung cho các BV chưa có phần mềm riêng, đảm bảo triển khai nhanh, tiết kiệm và chuẩn hóa theo quy định.
Bệnh án điện tử: Không còn chỗ cho sự chần chừ
Sau hơn 15 năm được quy định trong luật, bệnh án điện tử đang bước vào chặng nước rút quan trọng nhất. Thông tư 13/2025 của Bộ Y tế đặt ra hạn cuối 30-9-2025 để tất cả bệnh viện phải hoàn tất bệnh án điện tử.
Lộ trình thực hiện đã được chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc, không còn dư địa cho sự chần chừ, các cơ sở y tế hoặc phải tăng tốc hoặc đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của ngành y.
Từ năm 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã mở đường cho bệnh án điện tử. Điều 59 quy định rõ: Mỗi lần điều trị, cơ sở y tế phải lập hồ sơ bệnh án (giấy hoặc điện tử) và lưu trữ 10-20 năm tùy loại. Nghĩa là pháp luật đã cho phép “số hóa” bệnh án từ rất sớm, trước cả khi khái niệm “bệnh viện (BV) thông minh” được nhắc đến nhiều.
Bệnh án điện tử không chỉ là bản sao kỹ thuật số của hồ sơ giấy. Đây là công cụ quản trị y tế hiện đại: Giúp BV tinh gọn quy trình, giảm chi phí vận hành, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng năng lực cạnh tranh.
Với người dân, bệnh án điện tử cắt bỏ những thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian, hạn chế chờ đợi; đồng thời cho phép theo dõi sức khỏe liên tục, đặc biệt hữu ích với bệnh nhân mạn tính và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Dù đã có khung pháp lý từ sớm, phải tới năm 2018, Bộ Y tế mới ban hành Thông tư 46, đặt nền móng triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình đến năm 2030.
Bảy năm sau, trước thực tế tốc độ quá chậm, ngày 6-6-2025, Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2025 hướng dẫn triển khai Bệnh án điện tử thay thế Thông tư 46/2018 và một số quy định liên quan khác để “rút ngắn đường đua”.
Cụ thể: Chậm nhất ngày 30-9-2025 các BV phải hoàn tất triển khai; chậm nhất ngày 31-12-2026, các cơ sở khám chữa bệnh khác có bệnh nhân nội trú, điều trị ban ngày hoặc ngoại trú phải hoàn thành bệnh án điện tử.
Như vậy, mốc thời gian để tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải hoàn tất triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đã được rút ngắn nhiều năm so với lộ trình đặt ra tại Thông tư 46 trước đó (hoàn thành trước ngày 31-12-2030).
Những cú hích chính trị và hành chính cũng đến liên tiếp. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (tháng 12-2024) đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển cao về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chỉ thị 07 của Thủ tướng (tháng 3-2025) yêu cầu 100% BV trên cả nước hoàn tất bệnh án điện tử trong tháng 9-2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu ưu tiên mọi nguồn lực.
Chặng đường còn lại không dễ dàng. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng đều, nhân lực y tế ở nhiều nơi chưa quen tác nghiệp trên môi trường số và thói quen quản lý bằng hồ sơ giấy vẫn ăn sâu. Song nếu vượt qua được khúc cua này, lợi ích đem lại sẽ căn cơ và lâu dài: Dữ liệu y tế chuẩn hóa trên toàn quốc, liên thông giữa các tuyến, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo dự báo dịch bệnh, tối ưu hóa quản lý BHYT và hoạch định chính sách công. Quan trọng hơn, người dân được phục vụ nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn.
Mặc dù thách thức đặt ra cho ngành y tế là không nhỏ trong chặng nước rút này, song với những cú hích mạnh mẽ, sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện của hệ thống chính trị, quyết tâm cao của toàn ngành y tế, mục tiêu hướng tới nền y tế hiện đại - thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân chưa bao giờ trở nên gần đến thế. THU HƯƠNG