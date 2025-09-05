Cú hích bệnh án điện tử - Bài cuối Cơ hội vàng xây dựng y tế thông minh 05/09/2025 06:00

(PLO)- Sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2018, TP.HCM đã sớm tổ chức thí điểm bệnh án điện tử tại nhiều bệnh viện. Đến nay, gần 20 bệnh viện đạt chuẩn, nhiều nơi ngừng bệnh án giấy.

Ngành y tế TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi áp dụng bệnh án điện tử (EMR). Ngoài giúp các cơ sở y tế nâng cao năng lực quản lý, chất lượng điều trị, bệnh án điện tử còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (ảnh), về vấn đề trên.

Quản lý hiệu quả, người dân được nhiều lợi ích

. Phóng viên: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những chuyển biến tích cực của ngành y tế TP sau khi triển khai bệnh án điện tử?

+ Ông Nguyễn Anh Dũng: TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong triển khai bệnh án điện tử. Với các bệnh viện (BV), bệnh án điện tử đã thay đổi căn bản cách thức lưu trữ và khai thác thông tin y tế. Thay vì sử dụng hồ sơ giấy, toàn bộ quá trình khám chữa bệnh (KCB) đều được ghi nhận, cập nhật và truy xuất nhanh chóng trên hệ thống.

Không chỉ tiết kiệm không gian và chi phí lưu trữ hồ sơ, bệnh án điện tử còn giúp giảm tải công việc hành chính, hỗ trợ các bác sĩ (BS) tra cứu thông tin nhanh chóng, hạn chế sai sót chuyên môn. Dữ liệu tích hợp đồng bộ cũng nâng cao khả năng phối hợp liên khoa, hỗ trợ điều trị đa chuyên môn chính xác và hiệu quả.

Ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9-2025 sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% BV công.

Đặc biệt, với dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ tập trung, các BV còn có thể khai thác thông tin cho nghiên cứu, đánh giá chất lượng điều trị, hoạch định chính sách y tế nội viện một cách khoa học.

. Trước kia, khi đi khám bệnh người dân thường phản ánh phải đợi lâu, thủ tục hành chính rườm rà… thì nay những vấn đề trên đã được cải thiện như thế nào?

+ Bệnh án điện tử thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Cụ thể, thủ tục KCB nhanh gọn hơn, tái khám hoặc chuyển viện cũng thuận tiện do BS có thể truy cập lại lịch sử điều trị chỉ với vài thao tác đơn giản.

Với thông tin bệnh sử lưu trữ đầy đủ, người bệnh được chăm sóc liên tục, chính xác và an toàn. Các nguy cơ dị ứng thuốc, tương tác thuốc hay bỏ sót tiền sử bệnh lý được hạn chế nhờ hệ thống hỗ trợ cảnh báo.

Trong tương lai, khi bệnh án điện tử kết nối với hồ sơ sức khỏe cá nhân, người dân sẽ chủ động theo dõi được mọi thông tin sức khỏe của bản thân.

Với những kết quả tích cực ban đầu, ngành y tế TP.HCM tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử ở tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính liên thông, bảo mật và hiệu quả trong quản lý dữ liệu y tế. Đây là bước đi tất yếu trong hành trình hiện đại hóa ngành y và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân TP thời đại số.

EMR - nền tảng của hệ sinh thái y tế thông minh

. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, vai trò kết nối hạ tầng y tế toàn vùng của bệnh án điện tử được đánh giá ra sao trong tình hình mới?

+ Thực tiễn triển khai bệnh án điện tử cho thấy đây không chỉ là công cụ quản lý y tế hiện đại, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hướng tới mục tiêu hình thành bệnh án điện tử toàn dân - một nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số quốc gia ngành y tế.

Các bác sĩ BV Quân y 175 đang thực hiện kỹ thuật sinh thiết xương có sự hỗ trợ của AI. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau hợp nhất địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 để trở thành một siêu đô thị, bệnh án điện tử lại càng khẳng định được vai trò hạ tầng không thể thiếu.

Dân số TP.HCM hiện vượt 14 triệu người, diện tích tăng gấp ba lần so với trước, bệnh án điện tử là công cụ tối ưu để quản lý y tế toàn vùng, điều phối bệnh nhân và giám sát dịch vụ y tế.

. Theo Chỉ thị 07/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các BV trên toàn quốc phải hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30-9-2025. Hiện ngành y tế TP.HCM đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm tiến độ, thưa ông?

+ Hiện Sở Y tế TP.HCM phân nhóm các BV thành ba nhóm để có giải pháp cụ thể: Những đơn vị đã hoàn thành bệnh án điện tử sẽ được kết nối vào hệ thống dùng chung; các đơn vị đủ điều kiện đang được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thẩm định; nhóm chưa triển khai sẽ được hỗ trợ khẩn cấp về hạ tầng thông qua nền tảng EMR_Cloud - một mô hình quản lý bệnh án điện tử tập trung.

Dù khối lượng công việc còn rất lớn, song ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9-2025 sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% BV công trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu của Chính phủ mà còn là bước đi bắt buộc để TP nâng cao năng lực quản lý y tế trong tình hình mới.

Xác định đây là “cơ hội vàng” để tăng tốc chuyển đổi số y tế, xây dựng trung tâm dữ liệu sức khỏe toàn dân và hệ sinh thái y tế thông minh - bền vững - nhân văn, ngành y tế TP sẽ bám sát định hướng của Trung ương, tận dụng chính sách để bứt phá; lồng ghép triển khai bệnh án điện tử trong thực hiện Chương trình hành động 63 của Thành ủy TP.HCM ngày 27-2-2025 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

. Xin cảm ơn ông.•

Nhiều giải pháp hỗ trợ các BV hoàn thành bệnh án điện tử - Về tài chính: UBND TP.HCM hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (giai đoạn 2026-2030) 20-40 tỉ đồng cho một BV công lập. - Về kỹ thuật: Sở Y tế TP.HCM lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật, giám sát tiến độ triển khai EMR, đào tạo nhân sự tại từng đơn vị, đảm bảo liên thông dữ liệu và vận hành EMR ổn định. - Về nền tảng: Thí điểm xây dựng hệ thống EMR_Cloud dùng chung cho các BV chưa có phần mềm riêng, đảm bảo triển khai nhanh, tiết kiệm và chuẩn hóa theo quy định.