Bệnh án điện tử: Sẵn sàng về đích ngoạn mục 05/09/2025 06:30

(PLO)- Các bệnh viện trên toàn quốc chỉ còn gần 1 tháng để hoàn thành triển khai bệnh án điện tử. Khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi các đơn vị phải dốc sức đạt mục tiêu.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã thúc đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử (EMR). Tiếp đó, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07, Bộ trưởng Bộ Y tế từng có văn bản về lộ trình chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong toàn ngành, quyết liệt triển khai bệnh án điện tử, mục tiêu liên thông dữ liệu toàn ngành y tế, tiến tới mô hình bệnh viện (BV) thông minh.

Dưới đây là các ý kiến về vai trò không thể thiếu của bệnh án điện tử trong quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM:

Triển khai EMR là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu

Triển khai bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, không thể không thực hiện trong bối cảnh hiện nay khi Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy hành chính và hướng tới hệ thống y tế thông minh, hiện đại và hiệu quả.

Hiện ngành y tế TP.HCM đang tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, nền tảng cho nền kinh tế số y tế. Trong đó, hai loại dữ liệu đặc biệt quan trọng là dữ liệu sức khỏe cá nhân (sức khỏe học sinh, phụ nữ và người cao tuổi) đang được tích cực triển khai trong năm nay và những năm tiếp theo; dữ liệu bệnh án điện tử - phần trọng tâm, cốt lõi để tạo ra kết nối và chia sẻ liên thông trong toàn ngành.

Giám đốc các BV trực thuộc Sở Y tế TP.HCM phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Bởi nếu các BV không triển khai đồng bộ, không tích hợp hệ thống thì dữ liệu sẽ bị phân mảnh, không có giá trị sử dụng thực tiễn và không thể liên thông, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả của toàn bộ hệ sinh thái y tế số.

BS CKII NGUYỄN DUY CƯỜNG, phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp BV Thống Nhất TP.HCM:

Mạnh dạn vừa làm vừa điều chỉnh

Cách đây năm năm BV Thống Nhất TP.HCM đã triển khai bệnh án điện tử, công bố hoàn thành vào ngày 27-2-2025, đạt yêu cầu của Bộ Y tế. Quan điểm của BV là mạnh dạn vừa làm vừa điều chỉnh, xác định rõ: Ai làm cái gì, làm khi nào, phối hợp giữa các bộ phận ra sao.

Đến lúc đưa vào vận hành, bệnh án điện tử mang lại hiệu quả rõ rệt, các sai sót gần như được loại bỏ hoàn toàn, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng điều trị.

Cụ thể, khả năng cảnh báo tương tác thuốc, liều dùng trên hệ thống giúp các bác sĩ ra quyết định chính xác hơn; quy trình điều trị được chuẩn hóa, giảm thiểu tai biến y khoa; truy xuất dữ liệu dễ dàng cũng là cơ sở để bảo vệ nhân viên y tế khi có tranh chấp…

Khi hồ sơ rõ ràng, minh bạch, theo dõi được quá trình điều trị sẽ giúp BV tiết kiệm được chi phí, công sức. Đặc biệt là cải thiện và dần nâng cao sự hài lòng cũng như niềm tin của bệnh nhân vào chất lượng dịch vụ của BV.

TS-BS TRƯƠNG QUANG ĐỊNH, Giám đốc BV Nhi đồng TP:

Chìa khóa của chuyển đổi số là tư duy số

Thuận lợi của chúng tôi khi chuyển đổi số là được đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Hiện tất cả hoạt động khám chữa bệnh từ nội viện đến ngoại viện đều được kết nối qua bệnh án điện tử và các ứng dụng dành cho bệnh nhân.

Điều kiện tiên quyết trong chuyển đổi số tại BV là giữ được định hướng chiến lược và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để thành công, BV xác định từ đầu cần thay đổi tư duy, văn hóa tổ chức và có sự cam kết từ lãnh đạo. Việc thay đổi thói quen, đặc biệt tại các đơn vị có bề dày lịch sử là điều không dễ dàng, chúng tôi đã từng bước xây dựng văn hóa đổi mới, quản trị sự thay đổi và sáng tạo, làm quen với tư duy số.

Chúng tôi xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tối ưu nguồn lực và hướng đến sự phát triển bền vững. Tuy còn nhiều khó khăn, đặc biệt về chi phí, bảo trì và nhân lực IT nhưng với sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân viên, chúng tôi tin tưởng vào thành công lâu dài.

PGS-TS VŨ VĂN GIÁP, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, Hà Nội:

EMR hỗ trợ dự báo mô hình bệnh tật

Thời điểm quyết định triển khai chuyển đổi số, bệnh án điện tử, BV Bạch Mai còn rất hạn chế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Song với tinh thần không ngừng học hỏi, vừa làm vừa đào tạo triển khai, nâng cấp, BV từng bước chuyển đổi số và áp dụng bệnh án điện tử sớm hơn hai tháng so với kế hoạch.

Đưa vào sử dụng bệnh án điện tử, BV đã dễ dàng quản lý, thuận tiện trong ra các chỉ định, phê duyệt chuyên môn, hội chẩn liên khoa. Cùng với đó là quản lý, đánh giá được tình trạng thuốc men, trang thiết bị y tế; tránh lãng phí nguồn lực, không gian cơ học lưu trữ do giảm tải in ấn, ghi chép giấy tờ, phim chụp...

Khi các thông tin được lưu trữ điện tử sẽ trở thành nguồn dữ liệu quý giá để nghiên cứu, kiểm soát, phát hiện các căn nguyên gây bệnh, dự đoán mô hình bệnh tật, đưa ra cảnh báo và ứng phó kịp thời. Đây chính là lợi ích vô cùng lớn lao đối với ngành y tế mỗi quốc gia và toàn thế giới.•