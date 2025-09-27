Có đến 70% nam giới đái tháo đường mắc rối loạn cương dương 27/09/2025 12:06

(PLO)- Tỉ lệ nam giới mắc bệnh lý về nam khoa ngày càng tăng, trong đó có rối loạn cương dương ở bệnh nhân nam đái tháo đường.

Bệnh nam khoa là nhóm bệnh lý thuộc về bộ phận sinh dục của nam giới gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như đời sống tình dục.

Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam giới mắc bệnh lý về nam khoa ngày càng tăng, trong đó có rối loạn cương dương ở bệnh nhân nam đái tháo đường.

Theo đó, rối loạn cương dương xảy ra ở 50-70% ở bệnh nhân nam bị đái tháo đường, xu hướng sớm hơn so với dân số chung.

Tỉ lệ mắc tăng theo độ tuổi: khoảng 9% ở lứa tuổi 20-29 và tăng lên tới 95% ở lứa tuổi 70. Hơn 50% bệnh nhân đái tháo đường xuất hiện rối loạn cương dương trong vòng 6 năm mắc bệnh. Một số nghiên cứu còn cho thấy khoảng 40% nam trên 60 tuổi mắc đái tháo đường bị rối loạn cương dương hoàn toàn.

Có đến 70% nam giới đái tháo đường mắc rối loạn cương dương. (Ảnh minh hoạ)

Những yếu tố nguy cơ làm xuất hiện sớm rối loạn cương dương ở nam giới nói chung có thể kể đến như: tuổi cao, thời gian mắc đái tháo đường, kiểm soát glucose máu kém, hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì và các bệnh lý tim mạch.

Nguyên nhân rối loạn cương dương ở bệnh nhân đái tháo đường là do sự phối hợp của nhiều yếu tố, gồm: thần kinh, mạch máu, dinh dưỡng, suy giảm testosteron, yếu tố tâm lý, một số thuốc điều trị (thuốc kiểm soát huyết áp, nhịp tim).

Việc sàng lọc rối loạn cương dương nên được tiến hành cho các bệnh nhân ở thời điểm chẩn đoán đái tháo đường, sau đó cần được đánh giá định kỳ. Rối loạn cương dương được coi là một dấu hiệu tiềm ẩn các biến cố tim mạch.

Để điều trị tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới mắc đái tháo đường, trước tiên cần kiểm soát bệnh đái tháo đường và điều chỉnh rối loạn lipid máu, tăng huyết áp (nếu có).

Nhóm thuốc thường được dùng để điều trị rối loạn cương dương là PDE5i (viagra, cialis), và cần được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa. Một số trường hợp không đáp ứng với PDE5i có thể lựa chọn ghép dương vật giả.

Nam giới khi thấy mình có dấu hiệu của bất cứ loại bệnh nam khoa nào nên đi khám để chẩn đoán chính xác nhất tình trạng đang mắc phải và có biện pháp can thiệp kịp thời, không nên chủ quan hoặc ngại thăm khám.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương