Máy bay không người lái của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gây ấn tượng với đoàn đại biểu Cuba 03/10/2025 13:04

(PLO)- Tại buổi thăm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đoàn đại biểu cao cấp Cuba bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam nhằm cải tiến và ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp phục vụ đời sống nhân dân Cuba.

Sáng ngày 3-10, đoàn đại biểu cao cấp Cuba đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE). Trong đó có ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Đông sinh viên xếp hàng chờ đón Đoàn đại biểu cao cấp Cuba đến thăm trường.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba bắt tay với các sinh viên và bày tỏ vui mừng khi đến thăm trường.

Với chuyến làm việc này, Đoàn đại biểu Cuba bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam nhằm cải tiến và ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp phục vụ đời sống nhân dân Cuba. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.

Trong chương trình làm việc, hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác chiến lược trong những lĩnh vực: Viễn thông, năng lượng tái tạo, công nghệ chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Đồng thời, đoàn còn tham quan, trao đổi và bày tỏ ấn tượng khi trực tiếp nhìn thấy những sản phẩm công nghệ là máy bay không người lái (drone) do thầy trò Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sáng tạo để ứng dụng trong nông nghiệp.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández chụp hình cùng sinh viên

Đoàn lãnh đạo cao cấp Cuba thăm hỏi các thầy cô, cán bộ quản lý, sinh viên trường.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM nhấn mạnh, qua các hoạt động của đoàn tại TP.HCM có thể thấy rõ tình cảm gắn bó, thủy chung giữa Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng với Cuba. Với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, khoa học – kỹ thuật của cả nước, TP.HCM luôn ý thức trách nhiệm vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo ông Lợi, đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam – những người sẽ tiếp nối, làm giàu thêm tình đoàn kết hai dân tộc. Ông kỳ vọng sinh viên sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đóng góp cho đất nước và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp đón.

“Khi thế hệ trẻ hai nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tôi tin tưởng vào tương lai phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đồng chí anh em Việt Nam – Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp”, ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định.

Về phía Cuba, ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba ,nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba có cội nguồn từ thế kỷ 19, nhưng được phát triển sâu sắc sau Cách mạng Cuba 1959, gắn với tình cảm và tư tưởng chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro.

Trong thời kỳ Việt Nam còn gian khó, Cuba đã thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam, nhiều người Cuba đã hy sinh vì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Lời khẳng định nổi tiếng của Fidel Castro “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đến nay vẫn khắc sâu trong trái tim người dân Cuba.

Ông cũng nhắc lại, từ những năm 1960-1970, trẻ em Cuba đã được học, được hát về Việt Nam, nhiều trường học tại Cuba mang tên các anh hùng Việt Nam như Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi… Theo ông, thành công của Việt Nam hôm nay là niềm tự hào chung của nhân dân Cuba.

Ông bày tỏ: Chúng tôi coi thành công của Việt Nam hôm nay là niềm tự hào của chính mình. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, chỉ trong vài thập niên đổi mới, Việt Nam đã thực hiện được khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một đất nước tươi đẹp gấp mười lần. Những thành tựu mà chúng tôi thấy ở ngôi trường này chính là minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ: nơi ươm mầm thế hệ trẻ gánh vác trọng trách xây dựng tương lai.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu bày tỏ ấn tượng khi tham quan những sản phẩm máy bay không người lái của thầy trò Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao Cuba đến thăm, coi đây là minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc, đặc biệt trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba.

Giới thiệu về nhà trường, bà cho biết Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong 5 cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm quốc gia về công nghệ – kỹ thuật, được Chính phủ giao vai trò dẫn dắt trong xây dựng các trung tâm đào tạo xuất sắc, nhất là ở lĩnh vực năng lượng tái tạo và hydrogen, đồng thời có thế mạnh trong viễn thông, công nghệ thực phẩm và nông nghiệp thông minh.

Trên tinh thần đoàn kết Việt Nam – Cuba, nhà trường sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương trong đào tạo, trao đổi giảng viên – sinh viên, nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Cuba trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học và kỹ thuật y sinh.