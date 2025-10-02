2 giáo sư của Việt Nam được công nhận Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới 02/10/2025 21:24

(PLO)- Năm 2025, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) bầu chọn 74 viện sĩ mới, nhiều nhất trong lịch sử của TWAS, trong đó có hai đại diện của Việt Nam.

Tối ngày 2-10, thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, tại diễn đàn Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS), diễn ra từ ngày 29-9 đến ngày 2-10 ở Rio de Janeiro (Brazil), GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thông qua nghi thức tiếp nhận thành viên mới.

Hội nghị TWAS năm nay diễn ra với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển toàn cầu”. Hội nghị bao gồm các phiên khoa học, hội thảo chuyên đề, thảo luận cấp cao, lễ trao giải khoa học và nghi thức chào đón các viện sĩ TWAS mới.

Tại đây, GS.TS Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch TWAS trao Bằng công nhận Viện sĩ chính thức của TWAS cho GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai và Thiếu tướng, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) trước sự chứng kiến của hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

GS.TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai nhận bằng công nhận Viện sĩ TWAS tại Hội nghị. Ảnh: ĐHQG

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới bầu chọn 74 viện sĩ mới, nhiều nhất trong lịch sử của TWAS. Trong đó, Brazil và Trung Quốc dẫn đầu với 10 viện sĩ, tiếp đến là Ấn Độ có 9 viện sĩ, Malaysia có 7 viện sĩ, Nam Phi với 4 viện sĩ. Riêng Việt Nam, Cuba, Ai Cập và Hoa Kỳ đều có 2 đại diện. Quyết định công nhận có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, nâng tổng số viện sĩ TWAS lên 1.444 người.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thông tin thêm, GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành Hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia TP.HCM), được phong phó giáo sư năm 2014 và giáo sư năm 2020. Bà là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam, với nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y dược.

Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước. Đến nay, GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai đã công bố hơn 80 bài báo quốc tế uy tín. Với những đóng góp của mình, bà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.