Tổng Bí thư: Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba 01/10/2025 19:09

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chiều ngày 1-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (02-12-1960 – 02-12-2025), “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Cuba và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước, thể hiện qua câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro (Phi-đen Cat-xtơ-rô): “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, đầu tư về kinh tế-thương mại-đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học-dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Cuba tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX trong năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba trở lại thăm chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với sự tín nhiệm của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Cuba hết sức coi trọng tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công việc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị Đại hội IX Đảng Cộng sản Cuba trong năm 2026.

Cuba chào đón doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Cuba đã thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và Phiên họp II Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba do hai đồng chí Chủ tịch Quốc hội chủ trì trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thể hiện mới nhất thông qua cuộc vận động quyên góp rộng khắp trong nhân dân Việt Nam để ủng hộ Cuba.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez cũng đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba, liên doanh về công nghệ sinh học – dược phẩm, cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế Cuba thông qua các dự án đầu tư tại Đặc khu kinh tế Mariel và các địa phương của Cuba.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba và tin tưởng sẽ thu hút thêm các doanh nghiệp Việt Nam đến với Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ một số kinh nghiệm và bài học to lớn của Việt Nam trong quá trình 50 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, gần 40 năm Đổi mới và phát triển cũng như những định hướng, quyết sách chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Cuba trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của hai nước, phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền và tăng cường hiểu biết trong nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba, nhất là vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro (13-8-1926 – 13-8-2026), 60 năm Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro thăm Việt Nam và gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-1966 – 10-2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm qua Chủ tịch Quốc hội Cuba gửi lời chào và thăm hỏi thân tình tới Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro; Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.