Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba 02/10/2025 21:59

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực hợp tác với các đối tác của Cuba.

Tối 2-10, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, có buổi hội kiến với ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Buổi hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam – Cuba của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Toàn cảnh buổi hội kiến. Ảnh: TRẦN LINH

TP.HCM sẽ tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba trong suốt 65 năm qua không ngừng phát triển, ngày càng bền chặt và trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Ông khẳng định tất cả người dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM, luôn dành cho Cuba những tình cảm đặc biệt. Người dân Việt Nam luôn nhớ câu nói bất hủ của cố Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận hiện Cuba đã và đang có những bước đi đúng đắn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đó là lương thực, năng lượng. Trong đó, phương thức hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đang từng bước giúp người dân Cuba có thể tự sản xuất ra lúa gạo năng suất cao trong tương lai.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan Hội trường Thống Nhất. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Trần Lưu Quang cũng trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam như miễn giảm thuế, thuê đất và tuyển dụng lao động...

Tuy nhiên, ông cho rằng để thu hút đầu tư có hiệu quả, nhất là doanh nghiệp Việt Nam, Cuba cần mở rộng hơn nữa những điều kiện, chính sách ưu đãi bởi tỷ suất giá tiền hiện nay ở Cuba sẽ khó thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cam kết trong thời gian tới sẽ tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba, trong đó có vấn đề đầu tư, nhất là dịp kỷ niệm 100 ngày sinh cố Chủ tịch Fidel Castro.

Tại buổi hội kiến, Bí thư Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: TRẦN LINH

Ấn tượng trước những thành tựu phát triển của TP.HCM

Đáp lời, ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Cuba, cám ơn lãnh đạo TP.HCM đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, phát triển TP.HCM thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông Esteban Lazo Hernandez cũng bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng.

Ông khẳng định những kết quả, thắng lợi của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng thông tin với lãnh đạo TP.HCM về tình hình và những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải. Hiện Đảng, Nhà nước Cuba cũng đang triển khai các chính sách và giải pháp nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của người dân.

Theo ông, Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt số hộ nghèo đến cuối năm 2024 đã kéo giảm còn xuống 2%.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam cũng như TP.HCM tiếp tục quan tâm mở rộng, nâng cao hiệu quả đầu tư ở các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, khoa học - công nghệ...

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Cuba coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế; đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, triển khai dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cũng trân trọng cám ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM đã và đang phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba thông qua chương trình vận động với chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, nhằm giúp Cuba vượt qua khó khăn kinh tế, thiên tai...