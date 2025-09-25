Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam 25/09/2025 20:48

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện.

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández tham dự cuộc họp của các ủy ban Quốc hội hai nước. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 5-10-2025.

Việt Nam- Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Với sự hợp tác chặt chẽ, thương mại giữa hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Cuba dao động trong khoảng hơn 100 triệu USD mỗi năm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 của Cuba với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 134,7 triệu USD.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cuba 133,36 triệu USD, tăng 184,3% và nhập khẩu từ Cuba 1,33 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba bao gồm gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, gia dụng, văn phòng phẩm…

Nổi bật nhất là gạo, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phân bón và thiết bị y tế. Gạo là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược, giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, các sản phẩm như xi măng, thép và các mặt hàng dệt may cũng có nhu cầu cao tại thị trường Cuba.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Cuba các sản phẩm có thế mạnh như dược phẩm, vaccine, than hoạt tính và rượu rum. Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ sinh học và y dược của Cuba rất phát triển, với nhiều sản phẩm có giá trị cao được Việt Nam tin dùng.

Đồng thời, Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất khu vực Châu Á tại Cuba với 5 dự án lớn, trong đó có dự án nhượng địa đầu tiên của Cuba cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Việt Nam.