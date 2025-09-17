Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba từ trần 17/09/2025 22:15

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam gửi điện chia buồn đến Chính phủ Cuba và gia quyến Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz.

Được tin Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba - Ricardo Cabrisas Ruiz từ trần ngày 16-9 giờ La Habana - Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Chính phủ Cuba và gia quyến Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz.

Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba, ông Ricardo Cabrisas Ruiz. Ảnh: EFE

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào năm 2023, Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba, nhất là trong bối cảnh Cuba đang gặp nhiều khó khăn do các biện pháp tăng cường cấm vận của Mỹ.

Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz cho rằng quan hệ Cuba – Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm giữa hai nước trong thời gian qua và thời gian tới.