Đắk Lắk 'trả lại tên' 14 trường THPT sau khi đổi tên hơn 1 tháng 29/08/2025 11:40

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định "trả lại tên" cho 14 trường THPT ở tỉnh Phú Yên cũ sau khi đổi tên hơn một tháng.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định đổi tên 14 trường THPT thuộc Sở GD&ĐT quản lý. Trong đó, bỏ cụm từ số 2 trong tên của các trường, giữ lại nguyên tên ban đầu trước sáp nhập. Tất cả các trường này đều thuộc tỉnh Phú Yên cũ.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã đặt tên số 2 đối với 14 trường THPT tại tỉnh Phú Yên cũ sau khi sáp nhập. Ảnh: N.G

Theo quyết định trên, đổi tên Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ thành Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT số 2 Ngô Gia Tự thành Trường THPT Ngô Gia Tự; Trường THPT số 2 Nguyễn Trãi thành Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ thành Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Trường Trung THPT số 2 Nguyễn Thị Minh Khai thành Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THPT số 2 Phạm Văn Đồng thành Trường THPT Phạm Văn Đồng; Trường THPT số 2 Tôn Đức Thắng thành Trường THPT Tôn Đức Thắng; Trường THPT số 2 Phan Chu Trinh thành Trường THPT Phan Chu Trinh.

Trường THPT số 2 Phan Đình Phùng thành Trường THPT Phan Đình Phùng; Trường THPT số 2 Trần Phú thành Trường THPT Trần Phú; Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Bình thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trường THPT số 2 Phan Bội Châu thành Trường THPT Phan Bội Châu; Trường THPT số 2 Lê Hồng Phong thành Trường THPT Lê Hồng Phong; Trường THPT số 2 Nguyễn Công Trứ thành Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 28 trường học trùng tên nhau. Sở GD&ĐT Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh quyết định đặt tên các trường trùng tên có thêm số 1 và số 2.

Đến ngày 18-8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh đặt lại tên cho 14 trường tại tỉnh Phú Yên cũ theo tên cũ. Các trường trùng tên ở tỉnh Đắk Lắk cũ có thêm số 1 ở phía sau.