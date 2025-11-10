Công bố đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 10/11/2025 17:57

(PLO)- Việc chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao của ngành công an.

Ngày 10-11, tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ và công nghiệp an ninh của lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định đây là dấu mốc có tính bước ngoặt, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ trở thành “bộ não kỹ thuật, công nghệ” của ngành Công an, nơi thử nghiệm, sáng tạo và chuyển giao các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVKT

Bộ trưởng đề nghị học viện khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu về công nghiệp an ninh; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng Học viện số, hệ thống học liệu điện tử, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo và nền tảng giáo dục trực tuyến thông minh.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học “vừa hồng, vừa chuyên”, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Học viện tập trung bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Công an và tặng hoa Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: HVKT

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, khẳng định: "Tên gọi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong bề dày hơn 40 năm xây dựng, phát triển.

Kế thừa bề dày lịch sử đó, tên gọi Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ tạo thế và đà phát triển mạnh mẽ, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ".

Trước đó, ngày 17-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định 2288 về việc đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan được giao hướng dẫn, giám sát, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường; quyền và lợi ích của người học, giảng viên.