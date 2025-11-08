Phụ huynh băn khoăn trước quy định phạt ép con học tập quá sức 08/11/2025 12:47

(PLO)- Phụ huynh, học sinh ủng hộ nhưng còn băn khoăn về quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu “cưỡng ép con học tập quá sức” tại Nghị định 282/2025.

Hành vi cưỡng ép thành viên gia đình "học tập quá sức" bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng là một nội dung đáng chú ý tại Điều 40 Nghị định 282/2025 vừa được Chính phủ ban hành.

Phụ huynh dẫn con đi tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh mong nhắc nhở thay vì trừng phạt

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình và có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 và sẽ thay thế cho Nghị định 144/2021.

Chị Tuyết Nhung, phường Chánh Hưng, TP.HCM cho rằng cha mẹ nào cũng mong con học tốt nên đôi khi gây áp lực mà không nhận ra.

“Việc có quy định xử phạt là cần thiết để phụ huynh nhìn lại chính mình. Tuy nhiên, nên mang tính nhắc nhở, cảnh báo hơn là trừng phạt” - chị nói.

Theo chị, khái niệm “học tập quá sức” còn khá chung chung, cần hướng dẫn cụ thể, chẳng hạn như số giờ học thêm mỗi ngày hoặc các dấu hiệu nhận biết trẻ bị quá tải.

Mặt khác, nhà trường, xã hội, các chuyên gia cần hỗ trợ để cha mẹ hiểu được cách giáo dục, động viên, tạo điều kiện học tập cho con sao đúng cách, tránh áp lực.

Tương tự, chị Phương Nguyễn, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đánh giá việc xử phạt hành chính đối với hành vi cưỡng ép con học tập quá sức là hồi chuông cảnh báo. “Tuy nhiên, thực tế, tôi không biết, cũng không phân biệt được đâu là ranh giới giữa hỗ trợ, quan tâm việc học của con với hành vi ép buộc" - chị Phương băn khoăn.

Quy định mang ý nghĩa tinh thần

Lê Việt, học sinh Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ, khái niệm học tập quá sức chưa rõ ràng.

“Nếu không nêu rõ khái niệm học tập quá sức sẽ rất khó để xử phạt. Lao động quá sức còn có cơ sở để xử phạt còn học tập quá sức quá chung chung” - Việt nói.

Theo Việt, quy định này thiếu tính thực tế bởi muốn xử phạt hành chính hành vi trên phải có người tố cáo. Với văn hoá truyền thống của người Việt, ít học sinh nào học quá sức đi tố cha mẹ của mình.

“Nhưng quy định này có giá trị về mặt tinh thần” - Việt khẳng định.

Việt cho biết trong xã hội, vẫn có nhiều học sinh bị ép học quá mức và thực tế đã có những sự việc đau lòng xảy ra. “Do đó, quy định trên giúp học sinh cảm thấy vẫn còn pháp luật bảo vệ, sẽ không còn thấy cô đơn. Từ đó, phần nào giảm thiểu rủi ro, những suy nghĩ tiêu cực phát sinh” - Việt nói thêm.

Ở góc độ nhà quản lý, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Phú Định, TP.HCM nhấn mạnh quy định trên sẽ là hồi chuông để phụ huynh không ép con học quá nhiều nhưng để đưa vào thực tiễn sẽ rất khó.

“Muốn phát hiện hành vi thì phải có người tố cáo. Ít trường hợp con lại đi tố giác cha mẹ. Bên cạnh đó, khi xác định hành vi vi phạm, ai sẽ người xem xét và ra quyết định. Do đó, hình thức này còn gây băn khoăn” - ông Cường nói.