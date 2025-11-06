Ép vợ, chồng, con cái đóng góp tài chính quá khả năng sẽ bị phạt tới 30 triệu 06/11/2025 08:28

(PLO)- Hành vi cưỡng ép vợ, chồng, con cái lao động quá sức; đóng góp tài chính quá khả năng… sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Từ ngày 15-12-2025, Nghị định 282/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 144/2021. Nghị định mới đã bổ sung hàng loạt quy định cụ thể hơn nhằm siết chặt việc xử phạt các hành vi bạo lực kinh tế trong gia đình, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các thành viên.

Ảnh minh hoạ.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 144/2021, hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình; ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động; ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Tuy vẫn giữ nguyên mức phạt, Nghị định 282/2025 đã mở rộng phạm vi, điều chỉnh, bổ sung thêm nhiều hành vi mới để việc xử lý vi phạm được toàn diện hơn.

Cụ thể các hành vi sẽ bị xử phạt: Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; huỷ hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Như vậy, kể từ ngày 15-12, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; đóng góp tài chính quá khả năng của họ… sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.