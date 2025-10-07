TP.HCM: Dự kiến 16 trường sẽ thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi 07/10/2025 17:20

(PLO)- Việc thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố danh sách dự kiến 16 trường sẽ thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ở giai đoạn 1.

Danh sách như sau:

Danh sách 16 trường dự kiến thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành dự thảo kế hoạch hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thí điểm tại 16 trường, bắt đầu từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông. Ảnh: NTCC

Giai đoạn 2, từ tháng 1-2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Cách thức triển khai: Mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống...).

Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, không còn tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân trong giờ ra chơi.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học sẽ được tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội để hướng dẫn cụ thể các trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi, kỹ thuật tổ chức hoạt động thể thao nhanh cho học sinh.

Với học sinh, tham gia "Giờ ra chơi không điện thoại - sân trường rộn tiếng cười” và lồng ghép 10 phút vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần để thảo luận về lợi ích của việc tương tác trực tiếp; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của việc lạm dụng điện thoại” tại các cơ sở giáo dục; tham gia diễn đàn để chia sẻ trải nghiệm, đề xuất hoạt động mới; thành lập đội tuyên truyền viên nhí tại mỗi trường để lan toả thông điệp tích cực.

Về phía phụ huynh, ký cam kết 3 bên (nhà trường - cha mẹ học sinh - học sinh) ngay đầu năm học/học kỳ; trường tổ chức họp phụ huynh phổ biến các quy định; tạo nhóm zalo của từng lớp để phụ huynh theo dõi hoạt động của con; gửi tin nhắn SMS hàng tuần thông báo kết quả thực hiện.

Trước đó, vào tháng 9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, phụ huynh, học sinh và nhà trường về chủ trương hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đa số ý kiến đều đồng tình với chủ trương trên.