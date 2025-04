Bắt 2 bị can thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền tại U Minh Thượng 29/04/2025 20:54

(PLO)- Bị can Khanh điều khiển xe sát nạn nhân cho Vĩ ngồi sau ra tay giật dây chuyền rồi tẩu thoát.

Tối 29-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chiệu Vĩ và Nguyễn Tường Khanh (cùng 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) vì có hành vi thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền tại vùng U Minh.

Hai bị can Nguyễn Chiệu Vĩ và Nguyễn Tường Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CAKG

Thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Vĩ và Khanh đã thống nhất sử dụng các loại xe mô tô phân khối lớn, như: Exciter 135, Sonic, Dylan 150cc… để thực hiện hành vi phạm tội.

Khanh điều khiển xe chở Vĩ lưu thông trên các tuyến đường, quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn huyện U Minh Thượng để tìm những phụ nữ đeo có dây chuyền vàng. Khi phát hiện “con mồi", Khanh áp sát nạn nhân, còn Vĩ ngồi sau ra tay giật dây chuyền rồi cả hai tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, hai bị can Vĩ và Khanh đã thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật. Trong đó, có vụ làm người bị hại té ngã xuống đường. Theo hồ sơ của Công an tỉnh Kiên Giang, hai bị can đã cướp được bốn sợi dây chuyền, bán được hơn 69 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Công an tỉnh Kiên Giang thông báo: Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong các vụ án cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự như trên, nhanh chóng trình báo thông qua đường dây nóng tố giác tội phạm số điện thoại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh 02973.863513 hoặc Điều tra viên Nguyễn Bé Mau qua số điện thoại 0776.945.945.