2 cựu Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang bị bắt 18/04/2025 20:59

(PLO)- Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang, cả hai bị can đều không tổ chức đấu thầu, mà trực tiếp ký hàng trăm hợp đồng mua hóa chất PAC, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,4 tỉ đồng.

Tối 18-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Cụ thể, bị can Nguyễn Hữu Hoài Phương và bị can Âu Văn Tâm, cùng là cựu Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang, bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thông tin ban đầu, từ năm 2018-2020, trong thời gian giữ chức Giám đốc, bị can Phương đã không tổ chức đấu thầu, mà trực tiếp ký 66 hợp đồng mua hơn 1.780 tấn hóa chất PAC, với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, các hợp đồng này có mức giá cao hơn giá thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Cùng thủ đoạn trên, trong thời gian giữ chức Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang, từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2022, bị can Tâm cũng không tổ chức đấu thầu, mà trực tiếp ký 52 hợp đồng mua hơn 1.520 tấn hóa chất PAC, với tổng số tiền hơn 20,7 tỉ đồng.

Các hợp đồng này cũng chênh lệch cao hơn giá thị trường và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 2,1 tỉ đồng.