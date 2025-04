Bộ Công an kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến người cha nổ súng 30/04/2025 09:46

(PLO)- Tổ công tác của Bộ Công an đã làm việc trực tiếp với Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hồ sơ về vụ tai nạn giao thông khiến bé BT tử vong, sau đó người cha của bé BT nổ súng vào tài xế gây tai nạn.

Ngày 30-4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến bé BT (sinh năm 2010) tử vong hồi tháng 9-2024, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, để đảm bảo tính khách quan, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, tổ công tác của Bộ Công an đã làm việc trực tiếp với Công an tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã mời thân nhân của cháu BT đến làm việc.

Như PLO đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ tai nạn giao thông làm em BT bị xe tải cán qua người tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã 2 lần ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết” và “không có sự việc phạm tội”.

Tuy nhiên, cha ruột của bé BT là ông Nguyễn Văn Phúc đã nhiều lần khiếu nại quyết định này vì cho rằng điều tra thiếu khách quan nhưng bị các cơ quan tố tụng Vĩnh Long bác khiếu nại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến bé gái bị xe tải cán qua người tử vong.

Ngày 28-4, ông Phúc đã nổ súng bắn ông NVBT, tài xế xe tải lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn, rồi tự sát. Ông Phúc tử vong sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tài xế NVBT bị thương nặng, đang được điều trị.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “Nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn can thiệp, sửa hiện trường”, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Trưởng Công an huyện đã có báo cáo, khẳng định không có quan hệ với tài xế và không chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục xác minh toàn diện vụ việc.

Các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, Trung ương đang phối hợp làm rõ vụ việc để bảo đảm đúng quy định pháp luật, tạo sự an tâm trong dư luận và thân nhân bị hại.