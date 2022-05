Dùng rựa chém vợ giữa đường phố

Ngày 31-5, một lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền dấu hiệu tội phạm giết người đối với Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Hiện nghi phạm Hoàng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Trước đó, trưa 30-5, Hoàng đi xe máy đến khống chế vợ là bà Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Hòa An) đang bán vé số ở ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân thuộc phường 4, TP Tuy Hòa.

Hoàng dùng rựa chém nhiều nhát làm bà Hường gục tại chỗ. Bà Hường được người dân đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên.

Sau khi chém vợ, Hoàng lên xe máy bỏ chạy thì bị mọi người truy đuổi, khống chế đưa về trụ sở Công an phường 4. Trên chiếc xe máy của Hoàng còn mang theo chiếc rựa dài 80 cm.