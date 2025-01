Khách không thắt dây an toàn, tài xế bị phạt 900 ngàn đồng 21/01/2025 14:54

(PLO)- CSGT đã lập biên bản, xử phạt tài xế xe khách 16 chỗ vì chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Ngày 21-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TP.HCM, đã lập biên bản, xử lý một trường hợp tài xế xe khách 16 chỗ chở khách nhưng không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Một tài xế chở khách trên ô tô nhưng không thắt dây đai an toàn bị CSGT dừng xe, lập biên bản.

Theo đó, khuya 20-1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã dừng xe khách 16 chỗ tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện hành khách ngồi phía trước xe bên cạnh tài xế nhưng không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn. Tài xế sau đó đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan nên CSGT đã lập biên bản tài xế lỗi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn 900.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi tài xế chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Riêng đối với người được chở trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.