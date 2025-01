Giao xe cho tài xế chở quá tải hơn 50%, Công ty bê tông Kiều Lan bị phạt 290 triệu đồng

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã ký hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bê tông Kiều Lan (ấp Tân Thông 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) 290 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện chở vượt quá tải trọng cho phép.

UBND tỉnh giao bà Nguyễn Thị Diễm Kiều là người đại diện của Công ty TNHH Bê tông Kiều Lan phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt. Công ty TNHH Bê tông Kiều Lan bị xử phạt phải nộp tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mỏ Cày Bắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.



Quá thời hạn quy định mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cũng ký hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế là Nguyễn Ngọc Trạng (43 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Lê Hoàng Vũ (49 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) đều là người làm công cho Công ty Kiều Lan, mức phạt mỗi tài xế là 45 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính do điều khiển xe ô tô trộn bê tông vượt quá tải trọng cho phép của cầu trên 50%.

Trước đó, ngày 24 và 25-11- 2024 qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Mỏ Cày Bắc phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe ô tô trộn bê tông mang biển số 71CD-001.92 do lái xe Nguyễn Ngọc Trạng (ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển và xe ô tô trộn bê tông 71CD- 001.59 do lái xe Lê Hoàng Vũ (ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển chở vượt quá tải trọng cho phép.

Chủ của hai phương tiện vi phạm nêu trên là Công ty TNHH Bê tông Kiều Lan.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện vi phạm, xe ô tô trộn bê tông 71CD-001.92 do lái xe Nguyễn Ngọc Trạng điều khiển chở vượt quá tải trọng cho phép của cầu trên 50% (vượt 51,125% tải trọng cho phép của cầu) và xe tô xe ô tô trộn bê tông 71CD- 001.59 do tài xế Lê Hoàng Vũ điều khiển chở vượt quá tải trọng cho phép của cầu trên 50% (vượt 55,875% tải trọng cho phép của cầu).