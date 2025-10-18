Sự thật thông tin tân sinh viên bị bắt cóc tại Đà Nẵng

Ngày 18-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn TP.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường vào cuộc xác minh, làm rõ.
Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung được lan truyền.
Đồng thời, qua kiểm tra danh sách lớp KHTN25, không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết trên mạng đề cập. Cơ quan công an khẳng định, không hề có vụ việc bắt cóc sinh viên xảy ra, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật.
Hiện nay, Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh người phát tán thông tin sai sự thật về vụ việc “bắt cóc sinh viên” để xử lý nghiêm theo đúng quy định.
Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa tin bịa đặt, xuyên tạc, gây rối an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ gìn môi trường thông tin trong sạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và cộng đồng mạng.
Công an phường Hòa Khánh khuyến cáo người dân, cán bộ, giảng viên và sinh viên cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hay phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng.
Cẩn trọng kiểm tra nguồn tin trước khi đăng tải; thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện thông tin sai sự thật. Qua đó chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.