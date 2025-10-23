Công an TP.HCM cảnh báo một số ca khúc có ca từ cổ súy tệ nạn 23/10/2025 19:08

Ngày 23-10, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã rà soát, phát hiện một số ca khúc đang được giới trẻ yêu thích có dấu hiệu sử dụng ngôn từ, hình ảnh ẩn dụ gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện.

Theo PC04, nhiều bài hát sử dụng tiếng lóng, ngôn ngữ ám chỉ hoặc hình ảnh gợi mở, dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, nhưng khi phổ biến rộng rãi lại dễ bị hiểu sai. “Điều này có thể vô tình cổ súy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ, những người đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và dễ bị tác động bởi thần tượng âm nhạc”, đại diện PC04 nêu.

Qua thống kê, một số ca khúc có nội dung đáng chú ý gồm Miền mộng mị (GDucky); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Trình (Hiếu Thứ Hai)... Trong đó, nhiều đoạn lời còn chứa ngôn ngữ dung tục, phản cảm.

Không chỉ ca từ, hình ảnh trong các clip minh họa cũng thể hiện hành vi sử dụng chất cấm, tiệc tùng, lối sống phóng túng, phản văn hóa truyền thống. Nhiều sản phẩm âm nhạc đã được phát hành nhiều năm, có video clip đạt hàng chục triệu lượt xem, khiến mức độ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, sinh viên có thể là rất lớn.

Theo cơ quan chức năng, âm nhạc là một kênh truyền thông có tác động mạnh đến nhận thức xã hội. Nếu không được định hướng đúng, việc dung túng các yếu tố lệch chuẩn sẽ khiến một bộ phận giới trẻ hình thành quan niệm sai lệch, xem việc sử dụng chất kích thích hay bạo lực như điều bình thường, thậm chí là “chất chơi” của người thành công.