Sẽ chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị 30/08/2025 09:50

(PLO)- Phim "Mưa đỏ" sẽ được công chiếu tại Thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ và nhân dân.

Ngày 30-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu phim "Mưa đỏ" miễn phí.

Trước đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị về việc chiếu phim "Mưa đỏ" ở một số địa điểm tại tỉnh Quảng Trị.

Theo kế hoạch, lúc 19h30 ngày 4.9, phim sẽ được chiếu phục vụ tri ân tại khu di tích Thành Cổ Quảng Trị với sự tham dự của lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, ngày 5-9, sẽ có 2 suất chiếu tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Buổi chiếu dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh được tổ chức vào 20h ngày 5-9 hoặc sáng 6-9 tại hội trường hoặc nhà văn hóa của tỉnh tại Đồng Hới.

Phía Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ cử tổ công tác phối hợp thực hiện chiếu phim và bảo đảm bộ phim "Mưa đỏ" với thời lượng 124 phút phục vụ công chiếu.