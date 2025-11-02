Gia Lai khẩn trương mua 2 thiết bị bay không người lái ứng phó bão số 13 02/11/2025 20:00

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách mua sắm hai thiết bị bay không người lái để hỗ trợ, ứng phó bão số 13.

Chiều 2-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp các sở, ngành, 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13- bão Kalmaegi.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai nhận định bão số 13 là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển, đất liền tỉnh Gia Lai trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7-11.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn ứng phó bão số 13. Ảnh: HT.

Dự báo, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm. Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đảm bảo dung tích thiết kế, nguồn nước duy trì ổn định.

Hiện nay, có 4.476 tàu thuyền đang hoạt động ven bờ tỉnh Gia Lai, neo đậu tại bến và 1.301 tàu hoạt động trên biển với hơn 40.000 thuyền viên. Các đơn vị chức năng đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để trú, tránh đảm bảo an toàn.

Tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đã được các địa phương triển khai sơ tán dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó bão số 13.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập hợp các thiết bị drone để bay khảo sát tình hình tại các khu vực xung yếu.

Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách tỉnh mua sắm hai thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa, giao hàng khẩn cấp ở những khu vực bị chia cắt, cô lập mà thuyền bè chưa thể tiếp cận.

Hình ảnh máy bay không người lái tham gia cứu hai em nhỏ giữa dòng lũ chảy xiết tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai tháng 7-2025.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp các đơn vị viễn thông duy trì, đảm bảo thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ bộ đàm; nghiên cứu triển khai các trạm phát sóng lưu động. Ngành điện lực lên phương án chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

Ngành Y tế cùng các địa phương chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các vật tư, thiết bị y tế, thuốc men đề phòng các trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, yêu cầu nghiên cứu việc thành lập ban chỉ huy ứng phó bão lụt tiền phương gắn với các ban chỉ huy phòng thủ khu vực để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống bão số 13.