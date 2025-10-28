Gia Lai: Kích hoạt phương án ứng phó nguy cơ sạt lở, ngập lụt 28/10/2025 22:32

(PLO)-Trước nguy cơ sạt lở và ngập lụt do mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai kích hoạt phương án ứng phó, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Ngày 28-10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24 giờ qua khu vực phía Đông tỉnh có nhiều mưa, phổ biến từ 30–80 mm, một số nơi mưa rất lớn trên 100–170 mm. Dự báo trong 24–48 giờ tới sẽ tiếp tục mưa vừa đến mưa to.

Tình trạng mưa kéo dài trên nền đất đã bão hòa làm gia tăng nhanh nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún nền đất, đẩy mức cảnh báo nguy cơ lên mức cao nhất tại nhiều khu vực.

Trước tình hình mưa lớn cực đoan, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu tại nhiều khu vực; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp thực hiện nghiêm phương châm: “An toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”.

Cụ thể, yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Thường xuyên, liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn; tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó.

Kiên quyết tổ chức di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm không còn bất kỳ trường hợp nào lưu lại trong vùng có nguy cơ cao.

Đặt toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu ngay khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai chỉ đạo kiên quyết tổ chức di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Duy trì thông tin, liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy, phối hợp, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình. Kịp thời báo cáo đầy đủ, chính xác mọi diễn biến, sự cố về UBND tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời.