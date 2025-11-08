Giáo viên gác việc nhà, lo dọn bùn trường học sau bão số 13 08/11/2025 19:49

(PLO)- Bão số 13 khiến nhiều trường học ở Đắk Lắk bị hư hỏng, ngập trong bùn đất.

Ngày 8-11, hàng chục giáo viên, Trường Tiểu học Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk vẫn tất bật phơi sách vở, dọn dẹp phòng học. Đây là cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 13.

Gác việc nhà, lo việc trường

Ông Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỡ, cho biết đêm 6-11, nước lũ tràn về, khiến trường bị ngập khoảng 2m, toàn bộ sách vở của học sinh, nhiều thiết bị của trường bị hư hỏng.

Giáo viên phơi sách bị ướt do bão lũ. Ảnh: T.T

Ngoài ra, tường rào của trường bị sập, rác, bùn đất theo nước lũ đổ dồn về, chất thành đống lớn trong khuôn viên trường. Hiện tại bộ đội đã đến hỗ trợ, giúp nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Giáo viên, người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Ngoài ra, nhiều giáo viên của trường có nhà bị ngập, ảnh hưởng do bão số 13 nhưng đã gác việc nhà, cùng đến dọn dẹp rác, bùn đất, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

“Đến nay, nhờ sự giúp đỡ của địa phương và bộ đội, chúng tôi đã dọn dẹp được khoảng 60% rác và bùn đất, dự kiến ngày mai sẽ xong, ngày 10-11 sẽ đón học sinh đi học”, ông Hòa nói.

Bộ đội giúp nhà trường dọn dẹp sau lũ. Ảnh: T.T

Vừa phơi những cuốn sách bị ướt do nước lũ, cô Nguyễn Thị Minh Châu (giáo viên Trường Tiểu học Phú Mỡ), thông tin hiện toàn bộ sách của học sinh trong trường đều bị ướt. Trong đó, rất nhiều sách bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được.

“Chỉ còn lại một số ít sách ướt nhẹ nên tôi phơi nắng, hy vọng sẽ khắc phục được phần nào thiệt hại”, cô Châu nói.

Nhiều sách của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: T.T

Ngoài lực lượng của trường và bộ đội, Công ty TNHH MTV tư vấn và Xây dựng Toán Phát cũng điều động xe ben, máy múc tới hỗ trợ nhà trường đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp.

Ông Nguyễn Đức Toán, Giám đốc công ty này nói, sáng 8-11, ông điều phương tiện, nhân lực đến để khắc phục một công trình đang thi công bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Phú Mỡ.

Tuy nhiên, khi biết tin Trường Tiểu học Phú Mỡ bị thiệt hại nặng, ông quyết định cho máy móc, công nhân hỗ trợ, giúp nhà trường khắc phục hậu quả để học sinh sớm trở lại trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk giúp trường học dọn dẹp sau lũ. Ảnh: C.A

"Tôi đưa máy móc khắc phục công trình đang xây dựng. Tuy nhiên, khi thấy nhà trường gặp thiệt hại, tôi đã quyết định hỗ trợ nhà trường trước để các cháu kịp thời gian học hành", ông Toán nói.

Đường phố, trường học ngập bùn, rác

Cùng ngày, nhiều khu phố tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập ngụa trong bùn đất, rác.

Một tuyến phố tại xã Đồng Xuân ngập trong rác. Ảnh: T.T

Ngoài ra, lũ đã làm xói lở núi, khiến một lượng cát rất lớn trôi về, phủ kín mặt đường gần trụ sở UBND xã Đồng Xuân, gây khó khăn cho việc đi lại. Hiện, nhiều lực lượng, máy móc đã được huy động để thu gom cát, rác, bùn đất trên các tuyến đường.

“Lũ cuốn theo bùn đất lớn trên đường phố và nhà dân. Hiện nước vừa rút, chúng tôi phải tranh thủ dọn dẹp. Nếu dọn chậm, bùn khô lại sẽ rất khó lau sạch nhà”, bà Lê Thị Liên (52 tuổi), chia sẻ.

Cát theo lũ về, phủ kín mặt đường tại xã Đồng Xuân. Ảnh: T.T

Tại khu phố Long Châu, xã Đồng Xuân, ông Đỗ Hòa xúc từng xô bùn trong nhà để mang ra ngoài.

Theo ông Hòa, đợt lũ hôm 6-11 là một trong những trận lũ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Do các con đều đi làm xa, hai ngày qua ông tất tả dọn bùn đất nhưng mọi thứ vẫn rất ngổn ngang.

Việc di chuyển qua đoạn đường bị cát lấp rất khó khăn. Ảnh: T.T

Còn tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân), nước lũ đã ngập sâu hơn 2m, khiến cơ sở vật chất hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng trường này cho biết hiện toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường đang tích cực dùng máy bơm, thiết bị dọn vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa hư hại để sớm đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch.

Người dân dọn bùn sau lũ. Ảnh: T.T

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 8-11, toàn tỉnh có 226 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão số 13, tổng thiệt hại khoảng 22,8 tỉ đồng. Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục, đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới.