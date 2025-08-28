Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham quan 'Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025' 28/08/2025 16:54

(PLO)- "Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025" không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn là tầm nhìn phát triển bền vững và hiện đại, truyền đi thông điệp về một Hà Nội bản lĩnh, cởi mở, hội nhập quốc tế.

Ngày 28-8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.

Không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương chủ trì thực hiện. Sự kiện nhằm tôn vinh di sản văn hóa, đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong giai đoạn hội nhập.

Không gian gồm 6 khu trưng bày chính, tái hiện hành trình phát triển của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

“Nét son Hà Nội” trưng bày gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan – những tác phẩm chứa đựng bản sắc ngàn năm, được tô điểm bằng biểu tượng Chùa Một Cột, Khuê Văn Các; “Tinh hoa phố nghề” giới thiệu các làng nghề truyền thống, nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn và chia sẻ câu chuyện về nghề.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”. Ảnh: Lung Linh

“Công nghệ tiên phong” mang đến sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải pháp chuyển đổi số, thể hiện khát vọng xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo; “Món quà Hà Nội” là hành trình khám phá ẩm thực đặc trưng như cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, chè sen, trà sen.

“Mạch nguồn văn hiến” đưa công chúng trải nghiệm thư pháp, nặn tò he, làm nón… cùng các biểu tượng văn hóa như Thánh Gióng, Ô Quan Chưởng; “Làng trong phố” tái hiện làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị, với không gian sân đình, mái ngói rêu phong và biểu diễn dân gian như chèo, ca trù, tuồng, trình diễn áo dài.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết: không gian được xây dựng nhằm quảng bá thành tựu văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo, những trụ cột phát triển kinh tế Thủ đô. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại được coi là chìa khóa giúp Hà Nội vừa bảo tồn di sản, vừa thúc đẩy kinh tế sáng tạo, thu hút đầu tư và khách du lịch.

Hà Nội bản lĩnh, sáng tạo, vươn tầm quốc tế

Sau khi tham quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao cách tổ chức và sắp đặt sáng tạo của sự kiện. Ông nhấn mạnh: “Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Thủ đô phải liên tục đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại”.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 vừa là nơi tôn vinh giá trị truyền thống, vừa thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững và hiện đại của Thủ đô. Đây không chỉ là sự kiện phục vụ người dân, du khách mà còn truyền đi thông điệp về một Hà Nội bản lĩnh, cởi mở, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Ông kỳ vọng, từ các hoạt động trưng bày và trải nghiệm, nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được khơi dậy, sản phẩm thủ công, làng nghề cũng như công nghệ mới sẽ tìm được thị trường rộng mở hơn. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là cơ hội kết nối kinh tế, khởi nghiệp và lan tỏa thương hiệu Hà Nội trên bản đồ quốc tế.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 28-8 đến 5-9-2025. Với quy mô lớn và nội dung phong phú, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn trong dịp Quốc khánh, thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là hoạt động khẳng định vị thế của Hà Nội, trái tim cả nước, đang vững bước trong kỷ nguyên mới, phát huy sức mạnh truyền thống và khát vọng sáng tạo để vươn tầm quốc tế.