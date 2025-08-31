TP.HCM chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng 100.000 đồng người dân Lễ 2-9 31/08/2025 13:47

(PLO)- Để tặng 100.000 đồng, phường Chánh Hưng, Phú Định, Gia Định nhận kinh phí cao nhất, trong khi xã Thạnh An nhận mức thấp nhất toàn thành phố dịp lễ này.

Chỉ hai ngày sau khi Sở Tài chính gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu dữ liệu dân cư, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định cuối cùng, phê duyệt ngân sách hơn 1.010 tỉ đồng để tặng 100.000 đồng cho hơn 10,1 triệu người dân, chính thức khởi động quy trình chi trả quà tặng quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày 31-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND, chốt chi tổng ngân sách hơn 1.010 tỉ đồng cho chính sách tặng 100.000 đồng. Quyết định này được ban hành dựa trên đề nghị của Sở Tài chính TP.HCM và ý kiến của Công an Thành phố, đảm bảo nguồn lực tài chính cho 10.102.309 người dân trên địa bàn.

Việc huy động nguồn lực từ cả ngân sách trung ương bổ sung hơn 989 tỉ đồng và ngân sách dự phòng của Thành phố hơn 20,8 tỉ đồng cho thấy quy mô và tầm quan trọng của chính sách này. Phụ lục chi tiết kèm theo quyết định cho thấy việc phân bổ kinh phí để tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân được dựa trên số liệu dân cư chính xác, phản ánh rõ nét sự đa dạng về quy mô dân số tại các địa phương.

TP.HCM chi hơn 1.010 tỉ đồng để tặng 100.000 đồng cho hơn 10,1 triệu người dân dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Ảnh: PLO

Trong đó, phường Chánh Hưng nhận kinh phí cao nhất hơn 18,2 tỉ đồng là đơn vị có dân số đông nhất với 182.671 người. Xếp sau là phường Phú Định (hơn 12,8 tỉ đồng) , và phường Gia Định (hơn 12,7 tỉ đồng). Trong khi xã đảo Thạnh An (5.275 người) có dân số ít nhất, với kinh phí hơn 527 triệu đồng.

Quyết định 1147/QĐ-UBND cũng quy định rất rõ trách nhiệm của các đơn vị để việc tặng 100.000 đồng diễn ra suôn sẻ. Sở Tài chính được giao thực hiện ngay thủ tục cấp bổ sung kinh phí cho Công an Thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu. Trách nhiệm chính trong việc tổ chức trao quà trực tiếp thuộc về UBND các xã, phường. Các đơn vị này phải chủ trì, phối hợp với công an địa phương để đảm bảo việc trao quà đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp và an toàn. Trong trường hợp thiếu kinh phí do biến động dân cư, địa phương phải báo cáo ngay về Sở Tài chính để được bổ sung, không để chậm trễ.

Để đảm bảo tính minh bạch, quyết định yêu cầu các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện việc tặng 100.000 đồng về Sở Tài chính trước ngày 20-9-2025. Trường hợp sử dụng kinh phí không hết phải nộp trả lại ngân sách theo quy định.

Với việc ban hành quyết định chốt chi ngân sách và giao nhiệm vụ cụ thể, TP.HCM đã sẵn sàng cho đợt chi trả lớn nhất từ trước đến nay, đảm bảo món quà tặng 100.000 đồng sẽ là một điểm nhấn ý nghĩa trong dịp đại lễ.