Su-30MK2, Yak-130 chao lượn, thả nhiễu nhiệt trên bầu trời Ba Đình ngày Quốc khánh

(PLO)- Màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm A80 sáng 2-9 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người dân.
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-VGP-21.jpg
Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Lễ 2-9 là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc. Ảnh: VGP
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-11.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-12.jpg
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Ảnh: QUANG ANH - PHI HÙNG
tiem-kich-su-30mk2-yak-130-chao-luon-tren-bau-troi-ba-dinh-ngay-quoc-khanh-vgp.png
Tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình gồm 3 máy bay vận tải, một chiếc Casa C-295 và 2 chiếc Casa C-212 đồng loạt cất cánh, nhập đội hình, bay trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình. Vận tải Casa C-295 và C212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: VGP
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-17.jpg
Máy bay Yak-130 là loại máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ, hiện đại nhất thế giới, có khả năng mô phỏng đặc tính bay của nhiều dòng tiêm kích thế hệ 4 và 5. Đây là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Ảnh: QUANG ANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-15.jpgYak-130 cũng đồng loạt thả nhiễu trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QUANG ANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-1.jpg
L39-NG là máy bay huấn luyện, chiến đấu phản lực hạng nhẹ cũng trình diễn trên bầu trời trung tâm Thủ đô sáng nay. L39-NG có thể vừa huấn luyện, vừa có thể làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tra vũ trang, tấn công mặt đất hạng nhẹ. Yak-130 và L-39NG khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ảnh: QUANG ANH
﻿ A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-8.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-6.jpg﻿
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-10.jpg
Su-30MK2 (hổ mang chúa) - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Ảnh: QUANG ANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-VGP-22.jpg
Su-30MK2 khi tác chiến có khả năng thả nhiễu (phóng mồi bẫy). Đây là một biện pháp tác chiến điện tử – phòng thủ trên không, dùng để đánh lạc hướng tên lửa đối phương. Ảnh: VGP
Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt nhiễu trên bầu trời Thủ đô tại Lễ kỷ niệm 2-9. Clip: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh-3.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh-2jpg.jpg
Trước khi bay, công tác chuẩn bị đã được các lực lượng sắp xếp tỉ mỉ, chỉn chu. Những lá cờ khổng lồ được treo vào máy bay, kèm theo Những lá cờ khổng lồ được treo trên máy bay, được cố định bởi một quả đối trọng nặng 120-125kg để đảm bảo dây luôn căng thẳng và lá cờ bay đẹp. Ảnh: VIẾT THỊNH
Tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 chao lượn trên bầu trời Ba Đình ngày Quốc khánh
Các phi công tổ bay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay A80, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, đã có mặt chúc mừng. Ảnh: VIẾT THỊNH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh.jpg
Chị Lê Thị Phương chào đón chồng mình là phi công biên đội bay trực thăng Lương Văn Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về căn cứ an toàn. Ảnh: VIẾT THỊNH

