Su-30MK2, Yak-130 chao lượn, thả nhiễu nhiệt trên bầu trời Ba Đình ngày Quốc khánh 02/09/2025 11:00

(PLO)- Màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm A80 sáng 2-9 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người dân.