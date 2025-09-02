Su-30MK2, Yak-130 chao lượn, thả nhiễu nhiệt trên bầu trời Ba Đình ngày Quốc khánh
(PLO)- Màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm A80 sáng 2-9 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người dân.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Ảnh: QUANG ANH - PHI HÙNG
Su-30MK2 (hổ mang chúa) - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Ảnh: QUANG ANH
Trước khi bay, công tác chuẩn bị đã được các lực lượng sắp xếp tỉ mỉ, chỉn chu. Những lá cờ khổng lồ được treo vào máy bay, kèm theo Những lá cờ khổng lồ được treo trên máy bay, được cố định bởi một quả đối trọng nặng 120-125kg để đảm bảo dây luôn căng thẳng và lá cờ bay đẹp. Ảnh: VIẾT THỊNH