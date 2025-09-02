Xe tăng hùng dũng đi qua các ngả đường, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành
(PLO)- Sáng sớm 2-9, xe tăng, thiết giáp, xe tên lửa... hiện đại đã lần lượt di chuyển qua nhiều tuyến phố, hướng về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Chỉ ít phút nữa thôi, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.
Không quân nhân dân Việt Nam sẽ có màn bay chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, Su-30MK2, Yak-130, L-29NG, Casa C-295 và Casa C-212.
Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Khi các dàn khí tài quân sự hiện đại di chuyển vào trung tâm, người dân hai bên đường đã reo hò. Ảnh: PHI HÙNG