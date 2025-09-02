Thời sự

Xe tăng hùng dũng đi qua các ngả đường, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành

(PLO)- Sáng sớm 2-9, xe tăng, thiết giáp, xe tên lửa... hiện đại đã lần lượt di chuyển qua nhiều tuyến phố, hướng về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
Chỉ ít phút nữa thôi, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Không quân nhân dân Việt Nam sẽ có màn bay chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, Su-30MK2, Yak-130, L-29NG, Casa C-295 và Casa C-212.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo 105 mm cũng sẽ khai hỏa.

Các dòng xe tăng T-54B và T-55. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-khi-tai-1-8.jpg
Các khối xe tăng, thiết giáp... hướng về quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh-khi-tai-1-1.jpg
Những chiếc xe tăng lần lượt di chuyển trong tiếng reo hò, chào đón của người dân. Ảnh: VIẾT THỊNH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-khi-tai-1-3.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-khi-tai-1-6.jpg
Khi các dàn khí tài quân sự hiện đại di chuyển vào trung tâm, người dân hai bên đường đã reo hò. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-1.jpg
Khối xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp. Ảnh: ĐẮC LAM
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-12.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-4.jpg
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B. Ảnh: ĐẮC LAM
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-6.jpg
Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: ĐẮC LAM
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-8.jpg
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Ảnh: ĐẮC LAM
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-khi-tai-11.jpg
Tổ hợp tên lửa S-125-VT là phiên bản do Việt Nam cải tiến, với nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: ĐẮC LAM

80 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

NHÓM PHÓNG VIÊN
