Chiến sĩ Công an TP Hà Nội sơ cứu, giúp nhiều người khi xem lễ A80 01/09/2025 21:49

(PLO)- Phát hiện cháu Triệu Quỳnh Hoa, 8 tuổi, đứng một mình giữa đám đông trong tình trạng chảy máu cam, Thượng úy Khuất Tiến Đạt đã nhanh chóng đưa cháu vào cơ sở y tế để sơ cứu.

Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 18 giờ ngày 1-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2-9, lực lượng chức năng phát hiện có người bị co giật tại địa chỉ 240 Kim Mã (Hà Nội) cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Thượng úy Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 22, đang làm nhiệm vụ tại chốt số 166 Kim Mã, đã được Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều động đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân.

Ngay khi tiếp cận nạn nhân, Thượng úy Nguyễn Văn Hải đã nhanh chóng triển khai sơ cứu ban đầu, đồng thời hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân cho đến khi lực lượng y tế đến tiếp nhận.

Nhờ sự khẩn trương tiếp ứng, xử lý kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe hiện đã ổn định.

Thượng úy Khuất Tiến Đạt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 25 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, kịp thời đưa cháu Triệu Quỳnh Hoa đưa vào cơ sở y tế để sơ cứu. Ảnh: CACC

Cũng trong chiều cùng ngày, tại khu vực tuyến đường Liễu Giai - Kim Mã Thượng (Hà Nội), lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội phát hiện cháu Triệu Quỳnh Hoa (8 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đứng một mình giữa đám đông trong tình trạng chảy máu cam.

Thượng úy Khuất Tiến Đạt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 25 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa cháu đưa vào cơ sở y tế của Phòng Hậu Cần Kỹ thuật Đoàn 969 - Bộ Tư lệnh Lăng để sơ cứu.

Hiện sức khỏe cháu Hoa ổn định.

Chị Đoàn Phương Châm (mẹ cháu Hoa) xúc động chia sẻ: “Lúc đó tôi đang loay hoay đi tìm chỗ nghỉ, khi quay lại, thấy con đã được các chú bế vào chỗ sơ cứu. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ".

Giữa bộn bề nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp lễ lớn, hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn của những chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH Thủ đô đã để lại hình ảnh đẹp, tiếp tục khẳng định sự tận tâm và trách nhiệm vì cộng đồng, vì sự an toàn và thành công tuyệt đối của các sự kiện trọng đại.