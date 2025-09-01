Người dân hô vang ‘Việt Nam muôn năm!’ khi chờ xem diễu binh, diễu hành

Mặc dù sáng mai, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 mới diễn ra nhưng từ chiều 1-9, các cung đường của Hà Nội không khí đã rất náo nhiệt.
Nhiều người cho biết họ đã đến đây từ sáng hôm qua, có người còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống và vật dụng thiết yếu cho cả gia đình.
Trong đó, đường Thanh Niên, nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch có rất đông người dân kiên nhẫn giữ chỗ bất chấp cơn mưa bất chợt.
Tại một góc đường, một nhóm người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng nhau hô to: Việt Nam muôn năm.
Ghi nhận của chúng tôi trên một số cung đường.