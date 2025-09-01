Thời sự

Người dân hô vang ‘Việt Nam muôn năm!’ khi chờ xem diễu binh, diễu hành

(PLO)- Rất đông người dân có mặt trên đường Thanh Niên chờ xem diễu binh, diễu hành đã cùng nhau hô to: Việt Nam muôn năm!
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù sáng mai, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 mới diễn ra nhưng từ chiều 1-9, các cung đường của Hà Nội không khí đã rất náo nhiệt.

Nhiều người cho biết họ đã đến đây từ sáng hôm qua, có người còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống và vật dụng thiết yếu cho cả gia đình.

Trong đó, đường Thanh Niên, nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch có rất đông người dân kiên nhẫn giữ chỗ bất chấp cơn mưa bất chợt.

Tại một góc đường, một nhóm người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng nhau hô to: Việt Nam muôn năm.

Ghi nhận của chúng tôi trên một số cung đường.

Việt Nam muôn năm
Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống. Ảnh: VIẾT LONG.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-10.jpg
Người dân vẫn kiên quyết không rời chỗ của mình. Ảnh: VIẾT THỊNH.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-7.jpg
Mưa nhưng vẫn vui vì có chỗ ngồi ưng ý. Ảnh: PHI HÙNG.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-1.jpg
Dự kiến đường Thanh niên sẽ có xe tăng, xe pháo, xe đặc chủng đi qua. Ảnh: VIẾT LONG.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-6.jpg
....nên dù mưa mọi người vẫn không di chuyển. Ảnh: PHI HÙNG.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Nhiều người còn chăng cả bạt. Ảnh: VIẾT LONG.
nguoi-dan-ho-vang-viet-nam-muon-nam-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-8.jpg
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ảnh: VIẾT THỊNH
Người dân hô to Việt Nam muôn năm. Clip: VĂN PHÚC.
VIẾT THỊNH- VIẾT LONG- PHI HÙNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Việt Nam muôn năm #diễu binh #diễu hành #kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm