Hà Nội đón đoàn đại biểu Đà Nẵng, Quảng Ngãi dự lễ diễu binh A80 01/09/2025 15:20

(PLO)- Sáng 1-9, tại Ga Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp đón đoàn đại biểu Đà Nẵng và Quảng Ngãi ra Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng gồm 282 thành viên, được chia thành hai nhóm. Thành phần đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, đại diện đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo và nhiều tầng lớp nhân dân tiêu biểu.

Phố phường đâu đâu cũng rực rỡ cờ, hoa

Đây là lực lượng tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc vào sáng mai tại Quảng trường Ba Đình.

Có mặt từ sớm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đích thân đến từng toa tàu, bắt tay và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các đại biểu. Ông Trương Việt Dũng tặng hoa, thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng đoàn trước khi các đại biểu di chuyển về nghỉ ngơi tại khách sạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tại Ga Hà Nội.

Chia sẻ cảm xúc khi trở lại Hà Nội sau 5 năm, ông Chờ Rum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (Đà Nẵng), bày tỏ niềm vinh dự và xúc động:

“Trở lại Hà Nội đúng vào dịp 80 năm Quốc khánh, tôi thấy Thủ đô thay đổi rất nhiều. Phố phường đâu đâu cũng rực rỡ cờ, hoa. Người dân ngồi kín hai bên đường chờ đón ngày hội lớn của dân tộc. Không khí ấy thật sự khiến chúng tôi tự hào và phấn khởi”.

Hòa chung niềm xúc động đó, ông Bhling Mia, người dân tộc Cơ Tu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang, cho biết đoàn Đà Nẵng có đại biểu cao tuổi nhất 79 tuổi và trẻ nhất 24 tuổi.

“Dù tuổi tác, dân tộc hay công việc khác nhau, chúng tôi đều chung một niềm vui, tự hào khi có mặt ở Thủ đô để dự đại lễ. Đây là dịp để mỗi người cùng tưởng nhớ công lao to lớn của cha ông, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thành phố Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại này. Đặc biệt, việc Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp ra ga đón tiếp từng thành viên đã khiến chúng tôi rất cảm động và trân trọng”.

Các đại biểu đại biểu TP Đà Nẵng ra Thủ đô tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đón tiếp các đoàn đại biểu địa phương tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 29-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4868/UBND-LSLT, yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác đón tiếp đại biểu diễn ra chu đáo, an toàn và trọng thị.

Thành phố cũng xây dựng phương án chi tiết để mọi hoạt động của đại lễ diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Hà Nội đón chào nồng nhiệt, an toàn, ý nghĩa và trọn vẹn

Sáng cùng ngày, ông Trương Việt Dũng đã trực tiếp đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi tại khách sạn nơi đoàn lưu trú. Đoàn Quảng Ngãi gồm 179 thành viên, trong đó có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu là người có công, chức sắc tôn giáo.

Tại buổi tiếp, ông Trương Việt Dũng đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tới các đại biểu người có công của tỉnh Quảng Ngãi. Ông Dũng nhấn mạnh sự cống hiến và hy sinh của các đại biểu đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà các đại biểu tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Thành Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đoàn đại biểu người có công của tỉnh xuất phát từ ngày 31-8 và đến Hà Nội vào trưa 1-9.

“Thay mặt đoàn, chúng tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đặc biệt là sự tiếp đón chu đáo của Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi”, ông Tính nói.

Như vậy, cùng với đoàn đại biểu các tỉnh, thành khác trên cả nước, hai đoàn đại biểu Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mặt tại Thủ đô, sẵn sàng tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò chủ nhà trong ngày hội lớn của dân tộc, bảo đảm để mọi đại biểu, nhân dân và du khách được đón chào nồng nhiệt, có một kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa và trọn vẹn.