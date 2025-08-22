5 điểm, 6 trận địa bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội 22/08/2025 15:52

(PLO)- Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội có tổng cộng 5 điểm bắn với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Ngày 22-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội có tổng số 5 điểm bắn, gồm 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Trong số này có hai trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Trận địa số 1 là trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

Bốn trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Cụ thể, trận địa số 3 tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; trận địa số 4 trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ và trận địa số 6 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Hà Nội tổ chức sáu trận địa bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp tổng số 540 giàn (mỗi trận địa 90 giàn); thời gian bắn trong 15 phút, thời điểm bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-9.

Tại văn bản vừa được ký ban hành, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, hiệp đồng với Công an TP chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Công an TP Hà Nội được giao xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Đồng thời, tạo điều kiện cho các phương tiện chở đạn pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa; bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy…

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu UBND các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa, bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.