Dịp lễ Quốc khánh, tàu tới Hà Nội phải điều chỉnh ga đến, hành khách cần lưu ý 21/08/2025 14:56

(PLO)- Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, nhiều chuyến tàu đến ga Hà Nội sẽ phải dừng ở ga Giáp Bát và các ga lân cận.

Ngày 21-8, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết dịp lễ Quốc khánh 2-9, ngành đường sắt thực hiện tăng 51 chuyến tàu trên các tuyến trọng điểm.

Cụ thể, tuyến Bắc – Nam tiếp tục chạy thường xuyên sáu đôi tàu Thống nhất: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, ngoài tàu SE19/20 chạy thường xuyên, tăng cường hai chuyến tàu SE17 vào ngày 29-8 và tàu SE18 vào ngày 1-9.

Tuyến Hà Nội – Vinh, ngoài tàu NA1/2 chạy thường xuyên, tăng cường 5 chuyến gồm: Tàu NA3 chạy hai chuyến ngày 29, 30-8; tàu NA4 chạy hai chuyến ngày 31-8 và 1-9; tàu NA8 chạy một chuyến ngày 2-9.

Dịp lễ Quốc khánh nhiều chuyến tàu sẽ không vào ga Hà Nội như thường lệ. Ảnh V.Long

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, tăng cường 8 chuyến với tàu TH1/TH2 chạy trong các ngày 30-8, 31-8, 1-9 và 2-9.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, tăng cường hai chuyến gồm: Tàu QB1 vào ngày 29-8 và tàu QB2 chạy ngày 1-9.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài bốn đôi tàu chạy thường xuyên, dự kiến chạy thêm bốn chuyến tàu.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tăng cường tổng cộng 12 chuyến, bao gồm: Tàu SE30 chạy từ 28-8 đến 1-9; tàu SE29 chạy từ 29-8 đến 2-9; tàu SQN2 chạy ngày 29-8 và tàu SQN1 chạy ngày 2-9.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, tăng cường chín chuyến, bao gồm: Tàu SNT4 chạy ngày 29, 30-8; tàu SNT6, SNT8, SNT10 chạy ngày 29-8; và tàu SNT3, SNT5 chạy ngày 1, 2-9.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, tăng cường 6 chuyến, bao gồm: Tàu SPT4 (ngày 30, 31-8, 2-9) và tàu SPT3 (ngày 30-8, 1 và 2-9).

Các tuyến khác như Hà Nội - Lào Cai (SP3/4, SP7/8), Huế - Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4), Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/22) vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ hành khách.

Thêm vào đó, ngành đường sắt còn lập thêm hai chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sĩ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và Sài Gòn vào ngày 3-9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ duyệt binh.

Ngoài ra, ngành cũng điều chỉnh lịch trình, ga đi và đến của một số đoàn tàu tại khu vực Hà Nội từ ngày 21-8 đến 2-9 để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và phối hợp với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Hà Nội.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Tàu LP8/LP7 các ngày 21, 24, 27, 29-8 và ngày 1-9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên. Tàu HP2 các ngày 21, 24, 27, 29-8 và ngày 1-9 kết thúc tại ga Long Biên. Tàu LP5 các ngày 21, 24, 27-8 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15 giờ 26. Tàu HP1 các ngày 30-8, 2-9 xuất phát tại ga Long biên lúc 6 giờ 10. Tàu LP2/3, LP5/6 các ngày 30-8 và 2-9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên, thay vì ga Hà Nội.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai: Tàu SP8/7 các ngày 21, 24, 27, 29-8 và ngày 1-9 kết thúc và xuất phát tại ga Gia Lâm. Tàu SP3 các ngày 21, 24, 27, 29-8 và 1-9 xuất phát tại Gia Lâm. Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai các ngày 29-8 và 1-9 kết thúc tại ga Gia Lâm ngày hôm sau, thay vì ga Hà Nội.

Tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, trong những ngày Hà Nội cấm một số tuyến đường, nhằm thuận tiện cho hành khách đi tàu, ngành đường sắt đã bổ sung phương án ga đón và trả khách tại Giáp Bát đối với các đoàn tàu tuyến phía Nam.

Trong thời gian trên, ngành đường sắt cho biết Hà Nội thực hiện cấm đường để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, việc di chuyển đến Ga Hà Nội có thể gặp khó khăn.

Vì vậy, ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách có mặt tại ga Hà Nội trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến. Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Hành khách cũng cần chủ động lên phương án di chuyển để tránh các khu vực bị hạn chế giao thông. Thường xuyên theo dõi thông tin về các tuyến đường và thời gian cấm đường: 11 giờ 30 – 3 giờ từ ngày 21-8 đến 22-8, 15 giờ – 3 giờ từ ngày 24-8 đến 25-8. từ 15 giờ – 3 giờ từ ngày 27-8 đến 28-8, từ 18 giờ – 15 giờ ngày 29-8 đến 30-8 và 18 giờ – 15 giờ ngày 1-9 đến 2-9.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tính đến ngày 21-8, có hơn 70.000 vé tàu được bán ra, đạt tỷ lệ 41% so với cùng kỳ.