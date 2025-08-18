Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường Hà Nội chào mừng 80 năm Quốc khánh

Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường Hà Nội chào mừng 80 năm Quốc khánh

PHI HÙNG

(PLO)- Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

co-do-sao-vang (5).jpg
Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9, những ngày này cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường ở Hà Nội, không khí hào hùng lan tỏa khắp Thủ đô.
co-do-sao-vang (22).jpg
Người dân trang trí cờ Tổ quốc hưởng ứng 80 năm Quốc khánh 2-9.
co-do-sao-vang (16).jpg
Toàn thành phố đang khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng cho đại lễ lớn của đất nước.
co-do-sao-vang (6).jpg
Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên phố Hàng Mã.
co-do-sao-vang (28).jpg
Không ít người nán lại để chụp ảnh lưu niệm.
co-do-sao-vang (9).jpg
co-do-sao-vang (37).jpg
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trước gió.
co-do-sao-vang (34).jpg
co-do-sao-vang (13).jpg
Nhiều ngôi trường ở Hà Nội cũng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trong và ngoài khuôn viên.
co-do-sao-vang (15).jpg
Không chỉ ngoài đường phố, tại các con ngõ, lá cờ đỏ sao vàng cũng tung bay phấp phới.
co-do-sao-vang (26).jpg
Ngõ nhỏ phố Yên Phụ được tô điểm bởi sắc đỏ của những lá cờ đỏ sao vàng.
co-do-sao-vang (1).jpg
Phố phường đang được "nhuộm đỏ" bởi cờ đỏ sao vàng.
co-do-sao-vang (30).jpg
Một khách sạn trên phố Tông Đản rực rỡ sắc đỏ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
co-do-sao-vang (35).jpg
co-do-sao-vang (18).jpg
Các bảng pano, áp phích và khẩu hiệu chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9 cũng đã được dựng nên.
co-do-sao-vang (83).jpg
Trong khi đó, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm chào mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
