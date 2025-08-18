Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường Hà Nội chào mừng 80 năm Quốc khánh
18/08/2025 16:39
PHI HÙNG
(PLO)- Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào đón dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9, những ngày này
cờ đỏ sao vàng
tung bay khắp phố phường ở Hà Nội, không khí hào hùng lan tỏa khắp Thủ đô.
Người dân trang trí cờ Tổ quốc hưởng ứng 80 năm Quốc khánh 2-9.
Toàn thành phố đang khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng cho đại lễ lớn của đất nước.
Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên phố Hàng Mã.
Không ít người nán lại để chụp ảnh lưu niệm.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trước gió.
Nhiều ngôi trường ở Hà Nội cũng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trong và ngoài khuôn viên.
Không chỉ ngoài đường phố, tại các con ngõ, lá cờ đỏ sao vàng cũng tung bay phấp phới.
Ngõ nhỏ phố Yên Phụ được tô điểm bởi sắc đỏ của những lá cờ đỏ sao vàng.
Phố phường đang được "nhuộm đỏ" bởi cờ đỏ sao vàng.
Một khách sạn trên phố Tông Đản rực rỡ sắc đỏ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Các bảng pano, áp phích và khẩu hiệu chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9 cũng đã được dựng nên.
Trong khi đó, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm chào mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
Hành trình 35 năm của Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
Tin liên quan
