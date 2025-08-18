Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Hành trình 35 năm của Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động 18/08/2025 05:59

(PLO)- Gần 35 năm khoác trên mình màu áo Công an nhân dân, từ một chiến sĩ nghĩa vụ đến cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Đại tá Phạm Hữu Thinh đã kinh qua nhiều chuyên án lớn và hiện nay đảm nhận trọng trách tại nhiệm vụ A80 đầy tự hào.

Những ngày cuối tháng 7, Hà Nội nóng như "chảo lửa", Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) vừa trở về từ thao trường, nơi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đang tích cực luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới (nhiệm vụ A80).

Trưởng thành từ người lính nghĩa vụ

Giữa bộn bề công việc, ông bắt đầu kể về hành trình gần 35 năm khoác trên mình màu áo công an, hành trình không trải hoa hồng nhưng thấm đẫm lý tưởng cống hiến.

Chân dung Đại tá Phạm Hữu Thinh. Ảnh PHI HÙNG

“Tôi vào ngành Công an tháng 3 năm 1991. Trước đó, tôi là lính nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân 3 năm. Khi ấy, tôi làm trinh sát ngoại tuyến, thuộc đơn vị của Cục Ngoại tuyến trực thuộc Bộ Công an (A21). Ngày ấy, ai cũng nghĩ làm công an là nhàn, nhưng nghề trinh sát thì chẳng có giờ giấc, chẳng phân biệt ngày hay đêm”, Đại tá Thinh nhớ lại.

Sau hơn 4 tháng huấn luyện tại A21, ông được phân về Tiểu đoàn bảo vệ cơ quan ngoại giao, vẫn trực thuộc Cục A21. Tưởng như hành trình đã định hình, nhưng ông lại quyết định thử sức một lần nữa.

“Tôi đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, đi thi với tư cách thí sinh của Bộ Công an. Khi đỗ rồi thì… xác định luôn là sẽ đi đến cùng với con đường binh nghiệp. Bốn năm học ở đó gian khổ lắm, các bạn không thể tưởng tượng được. Dù là người của ngành Công an nhưng chúng tôi được huấn luyện y hệt như sĩ quan quân đội – từ kỷ luật, thể lực, đến thao trường, bắn súng, hành quân, sinh tồn… tất cả đều theo tiêu chuẩn theo chương trình huấn luyện trinh sát đặc nhiệm”, Đại tá Phạm Hữu Thinh chia sẻ.

Tốt nghiệp với tấm bằng sĩ quan chỉ huy tham mưu, ông tiếp tục hoàn thiện học vấn với hàng loạt văn bằng: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ Luật, thạc sĩ Quản lý Nhà nước – tất cả đều phải tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi giữa những đợt công tác dày đặc.

“Học để làm! Tôi xác định rõ trách nhiệm của mình vì được giao phụ trách mảng tham mưu tác chiến. Không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải có cả nền tảng lý luận vững chắc”, Đại tá Thinh nói.

Những giây phút đối mặt với hiểm nguy

Gắn bó với lực lượng Cảnh sát Cơ động ngay từ khi khi bước chân vào lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phạm Hữu Thinh là một trong những người trực tiếp có mặt trong nhiều chuyên án lớn, từ chống buôn lậu, ma túy, cát tặc… nhưng có lẽ trận đánh khiến ông không bao giờ quên, đó là chuyên án chống khủng bố ở Đắk Lắk năm 2023.

Theo Đại tá Thinh, việc truy quét các nhóm khủng bố tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (cũ, nay thuộc Xã Ea Ktur) tỉnh Đắk Lắk là một trong những nhiệm vụ nặng nề và căng thẳng. Ngay sau khi nhận lệnh, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, toàn lực lượng lặng người khi chứng kiến đồng chí, đồng đội – là các chiến sĩ công an xã và cán bộ địa phương đã hy sinh ngay tại nơi làm việc.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đặc nhiệm tiếp cận nơi ẩn náu của các đối tượng khủng bố. Ảnh BCA

Đặc biệt nguy hiểm, theo Đại tá Thinh là thời điểm triển khai tác chiến. Trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, trời mưa phùn liên tục, ông và tổ công tác buộc phải có phương án đặc biệt.

Từ chiều hôm trước, các tổ trinh sát nắm tình hình và có phán đoán rằng các đối tượng sẽ tìm cách trốn khỏi địa bàn trong đêm nên ông chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tuần tra, bố trí đèn pha bao vây xung quanh khu vực, đồng thời tuần tra liên tục để đánh động khiến các đối tượng không dám rời vị trí.

Một số đối tượng trong nhóm khủng bố cảnh giới ở chân đồi bị bắt ngay trong đêm. Chỉ khi đã đảm bảo chốt chặn các đường thoát thân, tổ công tác mới chuẩn bị phương án tấn công vào sáng hôm sau, lúc 7 giờ 30 phút.

“Tình hình rất căng, một số đối tượng ở trên đồi, số còn lại cảnh giới ở chân đồi. Nếu không bắt được đối tượng cảnh giới thì khi tấn công vào, lực lượng sẽ bị đánh úp từ hai phía. Tôi buộc phải lựa chọn phương án an toàn là giữ vòng ngoài chặt, kiên quyết không để một người nào thoát”, Đại tá Thinh chia sẻ.

Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ đêm, trời bắt đầu mưa rất to, trong khi địa bàn vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, không thể xác định rõ vị trí ẩn nấp của đối tượng. Đại tá Thinh, với trách nhiệm chỉ huy 300 quân, đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ để cho rút toàn bộ lực lượng ra ngoài ngay trong đêm.

Đại Tá Phạm Hữu Thinh nhớ lại: Lúc đó cực kỳ nguy hiểm, nếu nằm lại trong khu vực mà không biết đối tượng ở đâu, với việc chúng có vũ khí trong tay, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể bị nguy hiểm. Chúng tôi xác định, đây là truy quét đối tượng khủng bố, công khai thì không việc gì phải liều lĩnh tấn công ban đêm, để rồi gây nguy hiểm đến sinh mạng cán bộ, chiến sĩ.

Sáng hôm sau, khi thời tiết thuận lợi, địa hình quan sát rõ ràng, tổ công tác phát lệnh tấn công. Thời điểm ra tay có ý nghĩa sống còn trong cả chuyên án. Nếu tấn công khi chưa xác định rõ vị trí, chưa bắt được lực lượng cảnh giới, thì dù có bắt được đối tượng, nhưng phải đánh đổi bằng hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ thì cũng không thể gọi là thành công.

Các đối tượng khủng bố đã được tổ chức và huấn luyện, chúng lợi dụng địa hình hiểm trở: rẫy cà phê, địa đạo cũ, nhà chòi, bờ suối, gốc cây… để ẩn nấp. Một số đối tượng từng được huấn luyện ở nước ngoài, có kỹ thuật chống truy dấu vết, vũ khí thì có súng AK, súng tự chế, dao Mỹ, mìn tự tạo… để chống trả đến cùng.

Nhóm đối tượng mà tổ công tác vây bắt có khoảng 12 người. Khi phát lệnh tấn công, Đại tá Thinh bắn ba phát chỉ thiên để cảnh cáo, các tổ trinh sát nhanh chóng áp sát dùng võ thuật khống chế nhóm người trên. Nhưng bất ngờ, một đối tượng hoảng loạn bỏ chạy, rồi tự dí súng vào đầu bóp cò ngay tại chỗ. Tiếng súng vang lên khiến ông không bao giờ quên…

“Bọn chúng ẩn dưới luống cà phê, súng đã chĩa ra sẵn. Chỉ cần sơ sẩy là trúng đạn. Nhưng lúc đó, tôi và anh em xác định phải liều, và có thể không quay về…”, Đại tá Phạm Hữu Thinh kể.

Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, tham gia chuyên án là hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk. Họ ăn ngủ tại chỗ, lội rẫy, vượt suối, lùng sục từng gốc cây, từng bụi rậm… tất cả đều chung một tinh thần không ai lùi bước. Và chỉ sau vài ngày, toàn bộ nhóm khủng bố trọng yếu đã bị bắt giữ.

Cống hiến thầm lặng

Không chỉ dấn thân trong các chuyên án lớn, Đại tá Phạm Hữu Thinh còn tham gia trực tiếp vào hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A40, A50, A70. Ông cũng từng chỉ đạo các phương án bảo vệ cho các Đoàn nguyên thủ nước ngoài của các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga... khi sang thăm, làm việc tại Việt nam.

Và trong nhiệm vụ A80, Đại tá Phạm Hữu Thinh là người xây dựng giáo án, kế hoạch huấn luyện, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng. Giai đoạn đầu, phải rong ruổi khắp các địa điểm như Yên Bái, Thái Nguyên, Chương Mỹ... để kiểm tra, điều chỉnh từng chi tiết từ khí tài, thao trường đến quân phục.

Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm tập luyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80 thiêng liêng và tự hào. Ảnh PHI HÙNG

Trong đợt huấn luyện làm nhiệm vụ A80 lần này, đã hơn ba tháng nay (từ ngày 5-5), Đại tá Thinh đã cùng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ ăn ở tập trung, luyện tập dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cường độ cao.

“Có những ngày nắng nóng đỉnh điểm, giữa thao trường tôi thấy thương anh em vô cùng. Nhưng rồi, tất cả đều hiểu đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cơ hội để lực lượng Công an nhân dân thể hiện hình ảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước toàn dân…” - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chia sẻ.

Khi nhắc về gia đình, với đặc thù công việc khiến Đại tá Thinh thường xuyên đi công tác, xa nhà. Nhưng với ông, gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Đó là nơi giúp ông tiếp thêm động lực để bước tiếp dù phía trước có là hiểm nguy, gian khó.

“Trong mỗi trận đánh, tôi luôn nghĩ phải sống sót để trở về, bởi sau lưng mình là vợ con đang đợi. Nhưng nếu cần hy sinh, tôi cũng không do dự. Bởi sự bình yên hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng của người chiến sĩ Công an nhân dân", Đại tá Phạm Hữu Thinh chia sẻ.