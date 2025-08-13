16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang tổng hợp luyện lần 3, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc Tổng hợp luyện lần 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Ban Chỉ đạo) - nhấn mạnh, chúng ta đang ở trong những giờ phút rất thiêng liêng, rất tự hào, rất hào hùng và rất xúc động về cuộc tổng hợp luyện này.

“Đây là kết quả của quá trình tất cả các lực lượng từ các chiến sĩ, sĩ quan của quân đội, các đồng chí sĩ quan, chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân cho đến tất cả các lực lượng từ lãnh đạo, chỉ huy, công tác bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và công tác thông tin tuyên truyền” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói và biểu dương tất cả các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện hôm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, chúng ta đang hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của đảng. Chúng ta đang giành được thắng lợi bước đầu có ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang náo nức thi đua Kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính vì vậy chúng ta phải làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là chúng ta dâng lên các thế hệ cha anh của chúng ta đã làm nên truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân (QĐND), các quân khu, quân chủng, quân đoàn, các binh chủng của Quân đội nhân dân và 80 năm ngày truyền thống của Công an nhân dân…