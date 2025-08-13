16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang tổng hợp luyện lần 3, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

PHI HÙNG

(PLO)- Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 3, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

Ngày 13-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Hà Nội, Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân.
Buổi tổng hợp luyện gồm 2 phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và phần diễu binh, diễu hành.
Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 3, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Các khối chiến sĩ tiến qua lễ đài.
Khối nữ quân nhạc.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình.
Khối nữ Quân y.
Khối nam đặc công.
Khối binh chủng hóa học.
Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bước chân hào hùng của các khối chiến sĩ tiến qua lễ đài.
Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.
Khối nữ du kích miền Nam.
Khối nam dân quân tự vệ.
Khối nam sỹ quan An ninh Công an Nhân dân.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.
Khối nam sĩ quan cảnh vệ Công an Nhân dân.
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động Công an Nhân dân.
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Công an.
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.
Tiếp theo là các khối xe pháo quân sự gồm: Khối xe Tăng thiết giáp; Khối xe Pháo binh; Khối xe Hải quân; Khối xe Phòng không không quân; Khối Thông tin liên lạc - tác chiến điện tử; Khối Hóa học - Công binh.
Một số loại khí tài, tên lửa có mặt tại buổi tổng hợp luyện.
Khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện.
Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.
Các phương tiện đều bảo đảm đi đúng đội hình, đều, đẹp.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho các chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc Tổng hợp luyện lần 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Ban Chỉ đạo) - nhấn mạnh, chúng ta đang ở trong những giờ phút rất thiêng liêng, rất tự hào, rất hào hùng và rất xúc động về cuộc tổng hợp luyện này.

“Đây là kết quả của quá trình tất cả các lực lượng từ các chiến sĩ, sĩ quan của quân đội, các đồng chí sĩ quan, chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân cho đến tất cả các lực lượng từ lãnh đạo, chỉ huy, công tác bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và công tác thông tin tuyên truyền” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói và biểu dương tất cả các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện hôm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, chúng ta đang hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của đảng. Chúng ta đang giành được thắng lợi bước đầu có ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang náo nức thi đua Kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính vì vậy chúng ta phải làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là chúng ta dâng lên các thế hệ cha anh của chúng ta đã làm nên truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân (QĐND), các quân khu, quân chủng, quân đoàn, các binh chủng của Quân đội nhân dân và 80 năm ngày truyền thống của Công an nhân dân…

