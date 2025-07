Công an Hà Nội hợp luyện, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự dịp 19-8 và 2-9 26/07/2025 16:36

(PLO)- Công an Hà Nội tổ chức hợp luyện lần 2 chuẩn bị cho Lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 26-7, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công an Hà Nội tổ chức hợp luyện lần 2 chuẩn bị cho Lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Buổi hợp luyện có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng nghiệp vụ và công an các phường, xã trên toàn thành phố.

Buổi hợp luyện lần 2 của Công an Hà Nội.

Buổi hợp luyện không chỉ nhằm rà soát đội hình, thống nhất các nội dung, quy trình thực hiện, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cao độ của toàn lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi toàn hệ thống chính trị vừa hoàn thành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo buổi hợp luyện.

Cùng với Thủ đô và đất nước, thời gian qua, Công an Hà Nội nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, từ ngày 1-3, cùng với Công an cả nước, Công an TP Hà Nội kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện, xây dựng tổ chức bộ máy theo đúng định hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đồng thời tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới gồm: quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; bảo đảm an toàn thông tin.

Công an Hà Nội tiếp tục tập trung bố trí, sắp xếp lại Công an cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1-7. Trong đó, đã bố trí, sắp xếp 526 công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 công an phường, xã.

Mặc dù mô hình tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự phân cấp, phân quyền chặt chẽ cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, Công an Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Công an Hà Nội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô.

Công an Hà Nội luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu...



Khối nữ CSGT Công an Hà Nội tham gia hợp luyện.

Các xe đặc chủng của Công an TP Hà Nội tham gia hợp luyện.

Lực lượng chức năng biểu diễn các màn trấn áp tội phạm.