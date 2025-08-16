Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành 16/08/2025 11:43

Ngày 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (nhiệm vụ A80).

Tham gia kiểm tra tổng hợp luyện có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Công an; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao trang phục của các khối, theo ông, trang phục rất đẹp. "Có thể nói qua mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi việc làm, lòng quyết tâm của chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều"- Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Một số hình ảnh tại Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Lực lượng tăng thiết giáp đi qua lễ đài. Ảnh: PHI HÙNG.

Khối Công an nhân dân. Ảnh: PHI HÙNG.

Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.300 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Ảnh: PHI HÙNG.

Trong 18 khối đứng và 43 khối đi có 7 khối nữ Quân đội, 2 khối nữ Công an (Quân nhạc, sỹ quan Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chiến sỹ Biệt động, chiến sỹ Thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam, sỹ quan Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm).

﻿Ảnh: PHI HÙNG.

Buổi Tổng hợp luyện diễn ra trong mưa. Ảnh: PHI HÙNG.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi, tặng quà cho các khối. Ảnh: PHI HÙNG.