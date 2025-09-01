Người dân cười tít mắt khi nhận lì xì vào ngày Tết Độc lập 01/09/2025 17:12

(PLO)- Ai cũng hồ hởi, phấn khởi khi được nhận quà 100 ngàn đồng nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc khánh 2-9.

Chiều 1-9, các phường trên địa bàn TP.HCM đang đồng loạt phát quà 100 ngàn đồng cho người dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phường Chánh Hiệp phát quà cho người dân vào chiều 1-9. Ảnh: LÊ ÁNH

Cười tít mắt khi nhận quà…

Ghi nhận vào đầu giờ chiều cùng ngày tại khu phố 5 phường Chánh Hiệp (TP.HCM), sau khi nhận thông báo từ chính quyền địa phương người dân đến rất đông để được nhận quà. Công tác tổ chức, sắp xếp hợp lý để từng người dân nhận quà theo thứ tự.

Bà Nguyễn Thị Cảnh cười tươi khi nhận quà nhân ngày lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Thị Cảnh (91 tuổi) cho biết rất phấn khởi vì được nhận quà của Đảng và Nhà nước.

Bà Cảnh cười tít mắt nói: “100 ngàn đối với tôi là nhiều rồi, nhưng vấn đề ở đây không phải nhiều hay ít mà quà này ý nghĩa vì là của Đảng và Nhà nước nhân ngày độc lập của đất nước”.

Còn ông Trần Văn Long, đại diện cho 9 người trong gia đến nhận quà cảm thấy rất vui vì được nhận quà nhân ngày lễ Quốc khánh.

“Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Mấy ngày trước, khi nghe thông tin được nhận quà cả gia đình hồi hộp phấn khởi lắm. Đến nay được nhận quà thấy quá vui, quá tuyệt với. Cám ơn Đảng và Nhà nước”, ông Long chia sẻ.

Chủ hộ chỉ cần cầm CCCD đến là có thể nhận quà cho cả gia đình. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận công tác phát quà tại đây được thực hiện nhanh, chủ hộ chỉ cần xuất trình CCCD thì sẽ được nhận quà của cả gia đình.

Phường Chánh Hiệp có dân số khoảng hơn 57.000 người. Chính quyền địa phương tổ chức phát quà cho người dân tại 10 địa điểm.

Sẽ đến tận nhà phát quà…

Theo ghi nhận tại các điểm phát quà của phường Chánh Hiệp, một số người dân không phải là chủ hộ đến xin được nhận thay. Một người dân, cho biết, do mẹ đứng tên chủ hộ, nhưng nay già yếu, bệnh tật nên không thể đi đến nhận quà.

Lực lượng công an hướng dẫn cho người dân vào nhận quà. Ảnh: LÊ ÁNH

Do quy định không thể phát cho người thân nếu không có giấy ủy quyền. Bên cạnh đó, số lượng người dân đến nhận quà đông nên lãnh đạo phường hướng dẫn cho người dân tạm thời về nhà và sẽ cử cán bộ đến tận nhà phát quà.

Theo ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, hiện nay có một số vấn đề phát sinh trong quá trình phát quà cho người dân. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ được chính quyền địa phương xử lý ngay.

Ai cũng vui mừng phấn khởi vì được nhận quà ngay ngày Tết Độc lập. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng theo ông Thiện, địa phương sẽ cố gắng phát quà cho người dân trong ngày nay và ngày mai. Còn những trường hợp khác chưa nhận được như chủ hộ già yếu, không thể đến trực tiếp thì cán bộ phường sẽ thống kê lại và đến tận gia đình để phát quà.

Ngoài ra, một số trường hợp bị nhầm lẫn, sơ sót hoặc chưa có danh sách thì sẽ được rà soát lại và chuyển đến tận tay người dân.

Cũng trong chiều nay, phường Bình Dương cũng tổ chức phát quà tại 10 địa điểm. Công tác phát quà được chính quyền địa phương tổ chức nhanh, có trật tự.

Phường Bình Dương cũng tổ chức phát quà tại 10 địa điểm. Ảnh: PC

Được biết, TP.HCM chi tổng ngân sách hơn 1.010 tỉ đồng tặng quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.