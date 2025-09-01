800 con bồ câu phương Nam sẽ tung cánh trong đại lễ Quốc khánh 01/09/2025 16:24

(PLO)- 800 con bồ câu được đưa ra từ phương Nam sẽ được thả, biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chiều 1-9, anh Nguyễn Văn Thuận (Phó Chủ tịch CLB bồ câu đua TP.HCM) tiếp tục đón những đàn bồ câu từ phương Nam ra Hà Nội gia nhập bổ sung “khối lông vũ” tại lễ diễu binh, diễu hành ngày mai.

Anh Nguyễn Văn Thuận chăm sóc bồ câu đua.

Cánh chim phương Nam tung cánh giữa trời Hà Nội

Trong khuôn khổ đại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), một tiết mục đặc biệt hứa hẹn sẽ gây xúc động mạnh: 800 chú bồ câu đua sẽ đồng loạt bay lên từ Quảng trường Ba Đình, biểu tượng hòa bình và tình đoàn kết Bắc-Nam bền chặt.

Chủ nhân của tiết mục này là anh Nguyễn Văn Thuận đến từ phương Nam. Anh đã tự nguyện mang đàn chim - biểu tượng của hòa bình từ phương Nam ra Thủ đô, tri ân ngày hội lớn của non sông.

Anh Thuận từng tham gia sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí rợp cờ hoa, linh thiêng và đầy tự hào ấy khiến anh ấp ủ một điều: Phải có ngày đưa những cánh chim phương Nam bay trên bầu trời Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2-9.

Những chú chim bồ câu biểu tượng của hòa bình được đưa từ phương Nam ra Hà Nội chuẩn bị tung cánh tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2-9.

Từ tháng 5-2025, anh bắt đầu liên hệ các đơn vị tổ chức để xin phép được thực hiện màn thả chim. Đến cuối tháng 7, anh Thuận được một công ty giúp đỡ xin giấy phép và các thủ tục, anh vui mừng mới bắt tay vào công việc.

Đầu tháng 8, anh Thuận bắt đầu vận chuyển từng nhóm chim từ Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh ra Hà Nội. Anh được người dân nhiệt tình hỗ trợ từ chủ vườn đào Nhật Tân đến các gia đình cho mượn kho, chuồng trại để trú chim.

Tuy nhiên, thời tiết thất thường miền Bắc khiến đàn chim hao hụt nhiều. Anh phải liên tục đưa thêm chim ra để bù vào. “Chiều nay (1-9), chúng tôi đang đưa chim bồ câu từ khu vực Tây Hồ ra trước Lăng Bác Hồ để ngày mai chim bồ câu - biểu tượng hòa bình tung cánh. Tuy nhiên, thời tiết mưa đang gặp khó khăn. Một người trong câu lạc bộ ở TP.HCM đang ra hỗ trợ tôi”.

Anh Bùi Đình Thức (quê Hải Phòng) giúp đón, chăm sóc, huấn luyện những chú chim bồ câu ở Hà Nội.

Đăng ký thả 800 con bồ câu, nhưng anh Thuận đã mang ra Hà Nội gần 1.000 “chiến binh”.

Những “chiến binh” mang cờ Tổ quốc

“Tôi với tâm niệm làm chuyện linh thiêng cho tổ quốc, cho cha ông ngày đại lễ, tôi quyết tâm đưa ra 800 con tung cánh giữa trời Thủ đô. Tôi đã huy động các nguồn trong miền Nam gửi ra khoảng 1.000 con Tôi được các đơn vị hỗ trợ pháp lý, thật ra công cũng không phải một mình tôi”- anh Thuận chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL sơ duyệt màn thả chim bồ câu ở quảng trường Ba Đình

Đàn chim đua mà anh Thuận mang ra là những “chiến binh” dày dạn, từng bay từ Tuy Hòa, Nha Trang, Đèo Cả… về TP.HCM. Mỗi chú chim đều đeo một chiếc vòng nhỏ, in hình cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “2-9-2025”.

Khi bồ câu bay lên, ánh đỏ và vàng từ vòng chân sẽ lấp lánh giữa nắng, tạo nên hình ảnh đẹp như một dải lụa sống động giữa trời hòa bình.

Bồ câu đua có tính bầy đàn rất cao, khi thả, chúng sẽ uốn lượn theo vòng tròn, rồi đồng loạt hướng về phương Nam – hình ảnh đầy biểu tượng cho đất nước liền một dải.

Những chú chim tăng cường từ phương Nam ra Hà Nội.

Để thực hiện giấc mơ A80, anh Thuận đã tạm gác lại gara sửa xe, nguồn thu nhập chính, để vợ ở nhà lo toan mọi việc. Cả tháng nay, anh xa vợ và con nhỏ, một mình xoay xở giữa Hà Nội để chăm sóc, huấn luyện chim.

Câu chuyện của anh Thuận không chỉ là đam mê chim đua, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của người dân bình dị sẵn sàng hy sinh, chỉ để những cánh chim phương Nam tung cánh giữa trời Hà Nội trong ngày đại lễ dân tộc. Một hình ảnh đẹp, thiêng liêng và đầy tự hào.