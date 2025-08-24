Anh công nhân đạp xe 4 ngày ra Hà Nội xem diễu binh 24/08/2025 17:12

(PLO)- Anh công nhân ở Nghệ An đã mang theo ước nguyện của bố, đạp xe 4 ngày vượt 300 km ra Hà Nội để xem diễu binh.

Hôm nay (24-8), anh công nhân Nguyễn Văn Mai (44 tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã đạp xe ra tới Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để kịp tối nay xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Anh Mai đã có hành trình bốn ngày đạp chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của bố để lại ra thủ đô Hà Nội.

Chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của bố anh Mai để lại.

Trên chiếc xe đạp anh mang theo lá cờ Tổ quốc tung bay cùng tấm di ảnh và Huân, Huy chương của bố là ông Nguyễn Minh Đức- người chiến sĩ đặc công Rừng Sác.

Anh Mai tâm sự: “Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, bố phục viên, từ TP.HCM trở về quê xã Nghi Quang cũ (nay là xã Trung Lộc) lập gia đình. Tôi là con đầu, sau có hai em. Lúc còn sống, bố có ước nguyện ra thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác Hồ, nhưng lúc đó kinh tế của tôi đang khó khăn chưa đưa bố đi được. Rồi bố mất sớm, tôi thương bố và ước nguyện đó của bố chưa thành. Chuyến đi ra Hà Nội hòa mình cùng người dân lần này tôi đã chuẩn bị hai tháng trước”.

Sau bốn ngày đạp xe từ Nghệ An, hôm nay anh Mai đã tới Hà Nội.

Vợ chồng anh Mai cùng làm công nhân ở Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An). “Hai tháng trước tôi lên trình bày với giám đốc là tôi mong muốn đạp chiếc xe đạp Thống Nhất của bố để lại cùng với ảnh, Huân, Huy chương của bố ra Hà Nội viếng Lăng Bác xem diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Giám đốc công ty đồng ý sắp xếp công việc để cho tôi đạp xe đi, vợ và hai con cũng đồng ý, ủng hộ. Trên đường đi tôi được chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước, đón nhận rất nhiều tình cảm bà con”, anh Mai rơm rớm nước mắt nói.

Anh Nguyễn Văn Mai mang theo những kỷ vật của bố.

Điều khiến anh Mai cảm động trong bốn ngày đạp xe qua nhiều tỉnh, thành là suốt hành trình là tình người ấm áp, cổ vũ mà anh nhận được trên chặng đường.

"Ngựa sắt" Thống Nhất từng là phương tiện quý nhất của đời bố, chiếc xe từng chở ba anh em của anh Mai đến trường giờ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Trên hành trình ra thủ đô, anh Mai như thể cảm nhận được bố luôn đồng hành cùng mình.

Anh Nguyễn Mai đạp xe rong ruổi ngắm phố, phường Hà Nội.

Anh Mai cho biết: “Ra đến Hà Nội tôi được người dân nơi đây và cả những người đồng hương đón rất tình cảm, mến khách. Tôi sẽ ở lại sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ đạp xe về quê nhà”.

Trước đó, chiều 21-8, ông Trần Văn Thanh (75 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An)- một cựu chiến binh cũng chạy xe máy từ quê nhà ra Hà Nội để được chứng kiến những phút giây tự hào khi cả dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.