Cựu chiến binh Trần Văn Thanh đang chạy xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 21/08/2025 16:34

(PLO)- Cựu chiến binh Trần Văn Thanh một mình từ Nghệ An chạy xe máy ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Chiều nay (21-8), ông Trần Văn Thanh (75 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang chạy xe máy từ quê nhà ra Hà Nội để được chứng kiến những phút giây tự hào khi cả dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh (75 tuổi) "trốn vợ", rời nhà ở Nghệ An, chạy xe máy ra Hà Nội.

Ông Thanh cho biết hành trang của ông vẫn là vài bộ quần áo và ít đồ dùng đơn giản như lần vào vào thành phố mang tên Bác xem diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Được biết, chuyến đi ra Hà Nội lần này ông “giữ bí mật” không nói trước với người thân bởi sợ mọi người lo lắng. Sáng nay, nhân lúc vợ đi chợ, ông Thanh mang hành lý ra xe và “trốn vợ” ra thủ đô hòa mình với người dân xem chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Khi đã đi ra quốc lộ 1A an toàn, ông mới điện về báo với vợ và người thân về hành trình của mình để thấy sự phát triển đổi thay của đất nước, thực hiện ý nguyện được nhìn ngắm Thủ đô.

Trên chiếc xe hiệu “giấc mơ”, ông Thanh chở theo vali màu hồng, hộp gỗ nhỏ đựng tư trang và lá cờ đỏ sao vàng cắm sau xe, tung bay dọc hành trình 300km ra Hà Nội.

Hành trình từ Nghệ An ra Thủ đô Hà Nội của cựu chiến binh Trần Văn Thanh.

Dự kiến tối 21-8, ông Thanh sẽ dừng xe máy, nghỉ ngơi tại nhà người quen ở tỉnh Ninh Bình và ngày mai sẽ đến Hà Nội.

Trước đó, sáng ngày 17-4-2025, ông Thanh chạy xe máy rong ruổi gần 1.500km từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.