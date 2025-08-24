Người dân Hà Nội háo hức chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 2

Dù mưa lớn bất chợt đổ xuống trên nhiều tuyến đường, người dân vẫn đội mưa, tìm chỗ trú để chờ khoảnh khắc đặc biệt của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9 lần thứ 2 diễn ra vào tối nay (24-8).
(PLO)- Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mưa nặng hạt. Tuy nhiên, điều này không làm giảm bầu không khí háo hức, chờ đợi của người dân thủ đô.
