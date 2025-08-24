Video Tin Tức

Người dân Hà Nội háo hức chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 2

(PLO)- Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mưa nặng hạt. Tuy nhiên, điều này không làm giảm bầu không khí háo hức, chờ đợi của người dân thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù mưa lớn bất chợt đổ xuống trên nhiều tuyến đường, người dân vẫn đội mưa, tìm chỗ trú để chờ khoảnh khắc đặc biệt của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9 lần thứ 2 diễn ra vào tối nay (24-8).

THANH TÚ – PHAN OANH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tổng hợp luyện diễu binh #Quốc Khánh 2-9

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm