Người dân Hà Nội háo hức chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần 2 24/08/2025 14:47

(PLO)- Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9, nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mưa nặng hạt. Tuy nhiên, điều này không làm giảm bầu không khí háo hức, chờ đợi của người dân thủ đô.