'Khối yêu nước' trải bạt, che ô chờ xem Tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình 24/08/2025 11:54

(PLO)- Dù tối nay mới diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, tuy nhiên từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về, tìm chỗ ngồi.

Theo kế hoạch, vào 20g tối nay (24-8) dự kiến diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Dù buổi tối sự kiện mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm ở các tuyến phố nơi các Khối sẽ di chuyển từ Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân đã có mặt để chọn chỗ ngồi.

Nhiều người đem theo cả bạt, chiếu và đồ ăn cho cả ngày, trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ông Nguyễn Duy Lượng, ở Hưng Yên cho biết suốt đêm qua hai vợ chồng cùng cháu nội không ngủ được, chờ đến sáng để lên Hà Nội xem Tổng hợp luyện.

Đường Trần phú, nhiều người dân cũng cho biết dậy từ sáng sớm để qua đây chọn vị trí đẹp xem Tổng hợp luyện lần 2.

Đường Hùng Vương, nhiều người dân cho biết dậy từ sáng sớm để qua đây chọn vị trí đẹp xem Tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: PHI HÙNG.

Nhiều người trải bạt, che ô để dành chỗ. Ảnh: PHI HÙNG.

Vỉa hè đường Hùng Vương và Phan Đình Phùng đã ken đặc người. Ảnh: PHI HÙNG.

Nhiều người cho biết, họ đưa cả gia đình đến đây để chờ đợi khoảnh khắc các Khối đi trên đường. Ảnh: PHI HÙNG.

Thời tiết Hà Nội thời điểm này rất nóng bức. Ảnh: PHI HÙNG.

Trong số những người đến sớm có cả trẻ em và người lớn tuổi. Ảnh: PHI HÙNG.

Thời tiết oi ả không ngăn nổi sự quan tâm của người dân với sự kiện lớn. Ảnh: PHI HÙNG.

Không khí cười nói vẫn rôm rả. Ảnh: PHI HÙNG.

Vỉa hè đã không còn một chỗ trống. Ảnh: PHI HÙNG.

Ngã tư Trần Phú - Nguyễn Thái Học, rất đông người đội ô chờ đợi trong nắng nóng. Ảnh: PHI HÙNG.

Nhiều người đến từ các tỉnh xa cũng đến Hà Nội từ sáng sớm. Ảnh: PHI HÙNG.

Dòng người mỗi lúc một đông. Ảnh: PHI HÙNG.

Nhiều gia đình đem theo cả nước uống, đồ ăn cho cả một ngày dài. Ảnh: PHI HÙNG.

Có người nói vui với phóng viên, chúng tôi thuộc 'Khối yêu nước'. Ảnh: PHI HÙNG.

Trẻ em cũng có mặt từ sáng với bố mẹ để chờ đón Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG.